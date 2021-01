Aston Martin Victor aangekomen bij Belgische dealer - Autoblog.nl

Kijk, de eigenaar van de Aston Martin Victor begint meteen goed aan het nieuwe jaar.

Het is een one-off, maar toch wel één van de bruutste auto’s van 2020. De Aston Martin Victor. Een auto die geheel naar wens van de klant is gebouwd. De onthulling van het model vond afgelopen zomer plaats in het Verenigd Koninkrijk. Het voertuig werd gebouwd door Q by Aston Martin in opdracht van een anonieme klant.

Het is altijd de vraag waar die klant woonachtig is. Een rijke Brit? Een vermogende uit Hong Kong of één of andere sjiek uit het Midden-Oosten? Het antwoord is een stuk dichterbij dan je misschien zou verwachten. Op drie kwartier rijden van Breda namelijk. De one-off Aston Martin Victor is van een Belgische klant. De auto arriveerde onlangs bij Aston Martin Antwerpen en is klaar voor de klant om opgehaald te worden.

Nog even een kleine opfrisbeurt voor je geheugen, omdat het zulke lekkere informatie is. Een 7.3-liter Cosworth V12 brengt 848 pk en 821 Nm koppel naar de achterwielen. En dan is dit machtige blok ook nog eens gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Wat een heerlijkheid.

De tijd zal het leren of de klant zijn Aston Martin Victor heeft gekocht als kunstwerk of als rijtuig. Het is te hopen voor de Belgische petrolheads dat dit laatste het geval is. Zo’n auto in het echt beleven is natuurlijk speciaal. Zo’n atmosferische twaalfcilinder moet een traktatie voor de oren zijn.

Fotocredit: Aston Martin Antwerpen via Facebook