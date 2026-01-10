Leuk aangepakte Integra Type R heeft een zacht prijsje op Marktplaats

Een van de fijnste voorwielaandrijvers mag weg voor weinig.

De meeste autoliefhebbers zweren bij achterwielaandrijving. Daarbij hoort ook een gezonde aversie jegens voorwielaandrijvers. Zelfs de beste stuurman die Nederland ooit voortbracht, heeft een hekel aan auto’s met het vermogen op de vooras. Als je dan toch voor FWD gaat, dan kun je het beste dit hebben: de Honda Integra Type R.

We noemden de sportieve Honda ooit zelfs de ”beste voorwielaandrijver ooit”. Het vermogen komt uit een 1,8-liter viercilinder B18C VTEC-motor. De hoogtoerige krachtbron produceert 200 pk.

Vind je dat maar niets? Dan begrijp je de Integra niet. Wat bijvoorbeeld ook helpt bij het heerlijke stuurgevoel is het gewicht van 1.100 kilo. Dan is 200 pk ineens ruim voldoende. Na 6,7 seconden zit je aan de 100 km/u en de topsnelheid is 233 km/u. Schakelen mag je zelf doen middels een vijftraps transmissie.

De Honda Integra Type R op Marktplaats

We vinden een exemplaar op Marktplaats dat zoals zovele Integra Type R’s flink getuned is. In dit geval bestaat de waslijst uit een verlaagd sportonderstel, nieuwe intakes, gasklep, krukas, drijfstangen, gesmede zuigers, verstelbare nokkenasverstellers sportkoppeling, sportvliegwiel én een compleet sportuitlaatsysteem met decat.

Wat dit allemaal doet met de prestaties van de Honda is niet bekend. Heb je hem liever terug naar het origineel? Geen probleem: de verkoper levert de originele onderdelen mee.

Aan de binnenkant vinden we voorin sportstoelen en is de cabine voor het grootste gedeelte origineel gebleven. Er mist gedeeltelijk wat bekleding, maar daar moet je maar even doorheen kijken. Niet onbelangrijk: het stuur zit aan de linkerkant wat toch wel prettig is in een land waar we rechts rijden.

Is het alleen maar rozengeur en maneschijn? Helaas niet. De Honda Integra Type R heeft in zijn 26-jarige leven al 261.871 kilometer gereden. Die kilometers zullen niet allemaal even rustig zijn geweest. Je krijgt er wel een uitgebreide onderhoudshistorie bij. Er worden echter geen Nederlandse kentekengegevens gedeeld en er zitten geen platen op de auto op de foto’s. Het kan dus zijn dat je nog even zelf langs de RDW moet.

Wat kost de Integra Type R op Marktplaats?

Volgens de verkoper is het onderstel nagenoeg roestvrij onderstel en zit de Honda nog prima in zijn lak. Je kunt de occasion vinden in Goes. Hij heeft de Honda Integra Type R op Marktplaats staan voor 15.950 euro. Ik vind het een prima prijsje. Er staat nog één andere Integra Type R op Marktplaats en die kost 38.950 euro, al heeft die nog geen 100.000 kilometer gelopen.