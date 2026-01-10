Bugatti Tourbillon, Mazda CX6-e, Mercedes GLB: Autosalon Brussel 2026

In deel 6 van het Autosalon van Brussel loopt Wouter langs misschien wel de breedste mix van auto’s die je op één beurs kunt tegenkomen.

Van stijlvolle Mazda’s en hypercars tot obscure Chinese merken en betaalbare EV-concepten: alles staat hier door elkaar.

Een van de blikvangers is de Mazda CX-6e, een volledig elektrische SUV met typisch Mazda-design. Met een 78 kWh LFP-accu en 484 km range. Een opvallend mooi vormgegeven EV, vooral dankzij het interieur met bijzondere kleur- en materiaalcombinaties.

Bij Mercedes-Benz draait het om de nieuwe generatie CLA, CLA Shooting Brake en de elektrische GLB met EQ-technologie. Deze modellen staan op het nieuwe MMA-platform, bieden tot 800 km range, 320 kW snelladen en combineren luxe met efficiëntie. Vooral de Shooting Brake lijkt interessant voor de Nederlandse markt.

Daarna wordt het serieus extreem met de Bugatti Tourbillon. Een nieuwe hypercar met een atmosferische V16, drie elektromotoren en een totaalvermogen van 1.600 pk. 0-100 km/u in 2 seconden en een topsnelheid tot 445 km/u. Volstrekt absurd.

Ook toekomstmuziek is ruim vertegenwoordigd met modellen als de Volkswagen ID. Every1, de ID. Buzz GTX, de Audi Concept C en een stortvloed aan Chinese merken. Van goedkoop tot peperduur, van logisch tot totaal onbegrijpelijk.

