De meest bekeken Autoblog video's van 2020 - Autoblog.nl

Jullie hadden veel interesse in auto’s met dikke motoren, maar ook in elektrische auto’s. Dit zijn de meest bekeken Autoblog video’s van 2020!

Waar keken jullie het meeste naar in 2020 van onze video’s in dat jaar? Het is een combinatie van het lekkere dikke spul, elektrische auto’s én de 911 van @wouter. Maar liefst drie video’s staan in de top 10 met een EV als hoofdonderwerp. Ook de Autoblog auto van het jaar 2020 wist het tot de top 10 te schoppen. Hieronder het overzicht!

10. Volkswagen ID.3 rijtest – 85.000 views

Dit jaar kwam dan eindelijk de langverwachte ID.3. Het eerste ID-product van Volkswagen. Logisch dat deze EV goed scoorde in het aantal weergaven. Jullie, maar ook wij, waren erg benieuwd naar deze eerste elektrische Volkswagen uit de ID-reeks.

9. ABT RS6-R Avant rijtest – 92.000 views

Men neme een Audi RS6 C8 en maakt deze nog een tandje heftiger. Een gezinsauto die met anabolen de sportschool komt slopen. Dat is een goede omschrijving van de ABT RS6-R Avant. Hij trok de aandacht, ook op ons YouTube-kanaal.

8. Mercedes-AMG A45 S rijtest – 94.000 views

421 pk in een hot hatch. Kan het nog gekker? Dat moesten jullie even op bewegend beeld zien in vorm van de Mercedes-AMG A45 S rijtest. De hete hatch noteerde bijna 100.000 views op YouTube. Goed voor plek 8 qua Autoblog video’s in 2020.

7. Hoe ver kun je nog doorrijden met een lege elektrische auto? – 102.000 views

Een video die in een week zeer goed scoorde. Niet heel gek, want het was ook een interessant experiment. Wat als de batterij van je elektrische auto 0% aangeeft? In dit uitgebreide wetenschappelijke onderzoek toonden we het aan.

6. Volkswagen Golf 8 GTI rijtest – 103.000 views –

Een nieuwe Golf GTI. Deze heeft denk ik geen uitleg nodig. Leverde meer dan 100.000 weergaven op YouTube op.

5. Wouters Porsche 911 – dit is het resultaat! – 105.000 views

In deze video werd het resultaat getoond van de behandeling van Stipt Polish Point aan de Porsche 911 van @wouter. Het glimmen van de onderdelen gaf een fabrieksnieuw (we zeggen het gewoon) resultaat.

4. Polestar 2 rijtest – 132.000 views

Een belangrijke nieuwkomer in de wereld van elektrische auto’s. Tevens uitgeroepen tot Autoblog auto van het jaar 2020. Veel nieuwsgierige ogen keken naar onze rijtest van de Polestar 2.

3. Rick fikt Wouters Porsche 911 af – 139.000 views

Voordat Rick de auto van Wouter had opgeknapt, moest er eerst een inspectie plaatsvinden. In die video ging Rick lekker los door de 911 op een aantal punten af te fikken.

2. Audi RS6 Avant C8 rijtest – 141.000 views

De nieuwe Audi RS6. Een standaard recept voor Autoblog-kijkers om op die video te rammen. Want is deze RS6 net zo ruig als zijn voorganger, of laat de stationwagen het op een paar punten liggen?

1. Mijn Auto: Mercedes-AMG E63S (788 pk) van Bart – 190.000 views

De nummer één van 2020 is ook een hele krankzinnige. In deze Mijn Auto reden we met een Mercedes-AMG E63S. En wat voor een E63S. Deze limo werd getuned met een vermogen van maar liefst 788 pk. Tsjakka! Goed voor meer dan 190.000 weergaven op het Autoblog YouTube-kanaal.