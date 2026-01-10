Volkswagen, Toyota, Porsche [Autosalon Brussel 2026]

In deel 7 van het Autosalon van Brussel gaat Autoblog all-in met een bonte mix

Van hot hatches, bizarre EV’s en serieus supercargeweld. Van betaalbaar tot totaal onbetaalbaar: alles staat weer vrolijk door elkaar.

We beginnen bij de Spaanse hoek. Seat is er nog gewoon, met gefacelifte Ibiza en Arona, inclusief handbak en lange garantie. Bij Cupra staat de veelbelovende Raval, een compacte elektrische hatchback op Polo-formaat met tot 450 km range en een sportieve insteek. Eentje die voor Nederland écht interessant wordt.

Daarna wordt het heet bij Volkswagen met de krachtigste Golf GTI ooit. De GTI Edition 50 levert 325 pk en 420 Nm, blijft voorwielaangedreven en viert 50 jaar GTI met subtiele, maar serieuze performance-upgrades. De hot hatch leeft dus nog.

Ook Toyota verrast, zij het op een vreemde manier, met een volledig elektrische Hilux. Met 59 kWh accu, slechts 257 km WLTP-range en een prijs rond de 70.000 euro roept hij vooral veel vragen op — al is de accugarantie van 10 jaar of 1 miljoen kilometer best bizar.

Bij Porsche is het feest voor liefhebbers. De Macan GTS combineert 571 pk, vierwielaandrijving en sportieve hardware tot een brute EV met karakter. Daarnaast stelen klassiekers als een 911 Targa 4S in Paint to Sample-groen en de absurde Cayenne Turbo EV met meer dan 1.100 pk de show. Zelfs een 911 Turbo S wordt hier bijna bijzaak.

