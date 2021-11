Aston Martin Valkyrie is ein-de-lijk af

Het eerste exemplaar van de Aston Martin Valkyrie is eindelijk klaar voor levering.

Begin dit jaar zette Aston Martin een datum neer voor hun Valkyrie. De eerste ultieme hypercar van het merk staat al jaren op de planning, maar het kwam er steeds niet van. Aston Martin durfde echter aan dat de levering van de eerste exemplaren van de Valkyrie aan klanten voor “midden 2021” gepland staat. Ach, we rekenen in de op-één-na-laatste maand ook goed.

Levering Aston Martin Valkyrie

Want het heeft alsnog even geduurd, maar de levering van de Aston Martin Valkyrie is binnenkort. De eerste auto voor een klant is af en het is dit groene exemplaar. Deze wordt nu klaargestoomd om zeer binnenkort geleverd te worden aan de eerste verzamelaar die hem aan zijn collectie mag toevoegen. De fabriek in Gaydon draait overuren om de auto’s momenteel af te krijgen.

Heeft even geduurd

De Aston Martin Valkyrie heeft dan ook even op zich laten wachten. We kregen voor het eerst lucht van het project in 2016. Toen werd bekend dat Aston Martin samen met Red Bull en in het specifiek Adrian Newey een ‘F1-auto voor de straat’ ging ontwikkelen. Het project, toen nog AM RB 001 (Aston Martin Red Bull project nummer 1) geheten, veranderde gaandeweg steeds meer in diens productieversie die in 2017 officieel onthuld werd als de Valkyrie.

Exclusief

In totaal zullen er inclusief alle speciale edities zo’n 150 stuks gebouwd worden die vanaf zo’n 3,5 miljoen euro starten. Geen goedkoop spul dus, maar dan krijg je wel een lekker hoogtoerige Cosworth 6.5 V12 die met wat hybridespul 1.155 pk levert. Inclusief extreme aerodynamica wat veel weg heeft van een Formule 1-auto. Dit zou wel eens op meerdere vlakken de snelste auto ter wereld kunnen worden.

De levering van de Aston Martin Valkyrie is dus nabij. De eerste is dus groen, we zijn benieuwd hoe ver sommige klanten zijn gegaan in het samenstellen van hun auto: er is veel mogelijk.