Audi e-tron-rijders krijgen gratis extra range

Audi geeft de e-tron met terugwerkende kracht meer range.

De tijd vliegt: Audi heeft inmiddels al drie jaar de e-tron in het gamma. Heel erg wennen was het eigenlijk niet want de e-tron valt niet op binnen het gamma. Audi koos namelijk gewoon voor een conventioneel design.

Het design kan nog wel even mee, maar qua actieradius is een EV al snel achterhaald. Bij de introductie in 2018 had de e-tron 55 quattro een WLTP-actieradius van 411 km. Op zich prima, maar het kan beter. Zeker anno 2021.

Audi voerde vorig jaar al een update door waarbij de range van 411 km naar 436 km ging. Daar heb je alleen weinig aan als je daarvoor al een e-tron had aangeschaft. Er is nu echter goed nieuws voor de eigenaren: Audi geeft de e-tron 55 met terugwerkende kracht meer range.

Het gaat om auto’s die gebouwd zijn tussen september 2018 en november 2019. De update is puur softwarematig en zorgt ervoor dat de netto accucapaciteit wordt vergroot. Verder wordt onder meer de koeling geoptimaliseerd. Concreet leveren de aanpassingen tot 20 km extra range op. Toch maar mooi meegenomen.

Audi is nog geen Tesla, dus de updates kunnen helaas niet over the air doorgevoerd worden. Ondanks het feit dat het alleen om een software update gaat. Je zult dus nog ouderwets langs de dealer moeten met je e-tron.