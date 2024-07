Het is wel weer eens tijd voor een update voor één van de ingezetenen van de Autoblog Garage. Hoe bevalt de Tesla Model S P100D?

Het was oktober vorig jaar toen ik mezelf verwende met een Tesla Model S 100D. Een zwart exemplaar, smetteloos van binnen en van buiten, kilometerstand was onbelangrijk, want een Tesla. Maar dat viel allemaal best mee, geloof ik. Fijne dagelijkse auto en zeker als je vanuit een 24 jaar oude Saab komt.

Kortom, een auto waar weinig tot niets mis mee was dus. Maar toch ruilde ik deze Tesla in december alweer om voor een rood exemplaar. Een P100D, met een P dus. Dat betekende meer vermogen, sneller optrekken, hogere top en en ander kleurtje.

En dan is het nu de vraag; was het nodig om die ruil te doen en ben ik er na ruim een half jaar nog tevreden mee?

Hoe bevalt de Tesla Model S P100D?

Laat ik maar meteen de eerste vraag beantwoorden. Was deze ruil nodig? Nou… Nee. Helemaal niet zelfs. Het kunstje van het extreem snelle optrekken is een paar keer leuk, maar daarna geloof je het ook wel en doe je het eigenlijk alleen maar als een passagier voor de eerste keer meerijdt. Het vreet ook banden en aangezien er nogal joekels opzitten, probeer ik ze niet elke maand op te roken,.

Qua kleur en de rest van het uiterlijk vind ik het overigens wel een vooruitgang. De dieprode kleur van de body, de rode remklauwen en het subtiele carbon spoilertje achterop maken hem nét even wat dikker dan zijn mindere broeders. En ook dat kleine lettertje ‘P’ voor die 100D achterop vind ik stiekem wel leuk. Kenners weten waarom.

Maar verder voldoet een non-Performance eigenlijk net zo goed. Zeker als het op het verbruik aankomt, want deze lust wel een lekker bekertje stroom extra. En over stroom gesproken, hoe zit het met het verbruik van de Tesla Model S P100D? Nou, dat ga ik proberen te vertellen…

Is zo’n Tesla Model S P100D een beetje zuinig?

Want is die auto een beetje zuinig? Of laat ik het eerst even anders zeggen, wat kost het me per maand? In elk geval een heel stuk minder dan wat ik bij de Saab kwijt was. Daar liet ik elke week tussen de 140 en 180 euro achter bij de pomp en het onderhoud aan zo’n oude auto die veel moet rijden is ook niet gratis.

Met alles erop en eraan was ik zeker 750 euro per maand kwijt aan die auto. Maar ja, hij werd zakelijk gereden als youngtimer, dus die kosten maakten niet zoveel uit. Maar je moet het wel voorschieten, zal ik maar zeggen.

De Tesla Model S P100D vraagt maandelijks zo’n 450 euro aan stroom en andere kosten. Dat scheelt toch best een slok op een borrel. Dat komt omdat ik voordelig kan opladen bij de meeste van mijn opdrachtgevers en Superchargen is ook een voordelige manier van laden. Hoeveel dat precies kost per kW is moeilijk te zeggen, aangezien dat nog weleens verandert. Maar reken op zo’n 30 cent gemiddeld.

De auto gebruikt zo’n 20 kWh per 100 kilometer, maar dat ligt compleet aan je rechtervoet. Ik krijg hem met hypermilen rond de 16kWh, maar ook makkelijk op 30. Dat laatste gaat overigens een stuk makkelijker dan de eerste waarde…

In de praktijk kom ik op een acculading zo’n 400 kilometer ver. Maximaal. Al weet ik dat niet exact, omdat ik de Tesla eigenlijk nooit leeg rijd en elke gelegenheid aangrijp om te laden. Voor dagelijks gebruik is het bijna altijd genoeg, tenzij je veel snelweg rijdt. Dan sta je vaker dan je lief is bij de Supercharger.

En hoe zit die P100D in elkaar?

En dan komen we aan bij de kwaliteit van de Tesla Model S. En tja. Daar ben ik helaas niet helemaal 100% tevreden over. Het is niet zo erg als bij de eerste exemplaren, maar voor een auto van 5 jaar oud die nieuw 166.000 euro heeft gekost, ben ik niet helemaal overtuigd.

Ik noem ramen die spontaan openen als hij middenin de nacht in een regenbui geparkeerd staat, (je auto hozen, leuke ervaring om 5 uur ’s ochtends voor een vroege shift) het schuifdak dat niet meer sluit en helaas toch wel wat rammeltjes. Het kan iets kleins zijn en misschien gebeurt het bij een Mercedes ook, maar ik moest wel even fronzen…

Maar bijzonderder vind ik toch hoe de auto zich gedraagt als je het rechterpedaal eens lekker wil vloeren. Hij zit belachelijk snel op de 175, daarna is het wel een beetje over met de versnelling. Maar als je volhardt en je ‘gas’ ingedrukt houdt, gaat ‘ie gek doen.

Dan gaan er allerlei oranje lampjes flikkeren en zegt hij dat het vermogen wordt gereduceerd omdat de accu te warm is. En dat is dus echt niet na een half uur planken, maar na ongeveer een halve minuut. Op z’n meest. Uiteindelijk haalde ik 226 kilometer per uur, harder ging het niet. Het schijnt op te lossen te zijn met het bijvullen van het aircosysteem, begreep ik, maar daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Als dat werkt hoor je het zeker van me.

Overigens reed hij op de weg terug naar de Nederlandse grens wel oprecht goed met een gangetje van 200. Stabiel, gaf vertrouwen en ook best wel stil. Zal wel door die goeie stroomlijn komen. Alleen kom je met zo’n snelheid niet zo ver, maar dat is inherent aan een EV.

Ook iets waar ik niet zo blij mee ben zijn de veiligheidssystemen. De ‘lane departure warning’ maakt echt een kolereherrie en lijkt haast wel spontaan af te gaan. En als ik mijn best doe om bewust de doorgetrokken streep over te gaan, geeft hij geen krimp.

Maar ook dat ligt niet direct aan Tesla, ik ken eigenlijk geen een merk waarbij dat wel voor elkaar is. Gelukkig heeft @michaelras beloofd dat ik binnenkort de BMW i5 duurtester een poosje meekrijg, dan kan ik een eerlijk vergelijk maken.

Conclusie, ben ik tevreden met de Tesla?

Ben ik tot nu toe tevreden met de Tesla Model S P100D? In grote lijnen zeer zeker. Op de elektronische issues met de ramen na is er niet veel mis mee. Het knijpen van het vermogen is ook niet wat je hoopt, maar aangezien ik dat vrijwel nooit doe maakt het mij persoonlijk niet veel uit.

Het rijden in een EV is veruit superieur aan een auto met verbrandingsmotor. Sneller, stiller, krachtiger, gewoon beter. De beleving is minder, dat klopt. Maar het grootste nadeel is toch wel het opladen als je ver moet rijden. Een diesel gooi je in 3 minuten vol, de Tesla staat zeker een half uur stil. Da’s gewoon niet ideaal. En al weet je dat vooraf, theorie en praktijkervaring is toch iets anders.

Voorlopig rij ik nog wel eeen paar jaar door in de Tesla. Ja echt. Voor de fun- en vakantieritjes heb ik nu nog twee en straks 1 andere auto (‘s), die wel een benzinemotor hebben. Dat compenseert een boel. En als je van A naar B moet is een elektrische auto gewoon heel erg fijn. Afgezien van het lange laden dan.

Of mijn volgende auto weer een EV wordt? Ik weet het niet, maar zeg nooit nooit!