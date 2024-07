Formule 1 dreigt uit Zandvoort te verdwijnen

De feiten zoals ze nu zijn betekenen dat de Formule 1 in Zandvoort na 2025 stopt.

Editie na editie volle tribunes, gekte in Zandvoort en een sfeertje waar je U tegen zegt. De Grand Prix van Zandvoort is elke keer weer een feestje. Over een maand gaat het weer gebeuren en daarna nog een keer. Maar of het een vervolg krijgt?

Als je de feiten nu bekijkt zou het betekenen dat de F1 in Zandvoort geen voortbestaan heeft. Circuit Zandvoort-directeur Robert van Overdijk zegt in een interview met ViaPlay dat 2025 voorlopig de laatste race is. De streamingdienst sprak de directeur op het circuit van Spa-Francorchamps. Er zijn geen indicaties voor een nieuw contract. Wat niet is kan nog komen, maar voorlopig is het stil vanuit de Formule 1.

Het is in elk geval geen vanzelfsprekendheid dat Circuit Zandvoort een nieuw contract krijgt. De race kreeg vanuit allerlei hoeken complimenten over de organisatie en de feestsfeer die er hangt. Er zou geen ander circuit ter wereld zijn met zo’n sfeer als op Zandvoort. Mooie woorden allemaal, maar dat is nog geen garantie voor contractverlenging.

Natuurlijk is van Overdijk druk bezig om die contractverlenging binnen te slepen. De directeur zegt echter dat we op korte termijn geen witte rook hoeven te verwachten. Men moet niet alleen de FOM meekrijgen, maar het financiële plaatje moet ook rondkomen.

En hoe groot is de animo als Max Verstappen niet meer de favoriet is voor het wereldkampioenschap? Het succes van de afgelopen edities ging natuurlijk samen met de dominantie van de coureur. Hij won alle races op Zandvoort de afgelopen jaren. Nu McLaren snelheid heeft gevonden is nog maar de vraag hoeveel ’trouwe’ fans overblijven. Het circuit van Zandvoort heeft een succesvolle kaartverkoop keihard nodig.

Genoeg zaken voor Robert van Overdijk om zich mee bezig te houden. Voorlopig kunnen we nog tenminste twee keer genieten van Formule 1 op Zandvoort, tenminste tot 2025.