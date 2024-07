Het gaat niet goed met Maserati

Donkere wolken pakken zich samen boven Modena, het thuis van Maserati want het gaat niet goed.

Een supersportwagen in vorm van de MC20, een luxe crossover met de Grecale en een veelzijdige GT in vorm van de GranTurismo. Als je de open varianten er bij optelt heeft Maserati een compleet vers nieuw gamma in huis met flink wat modellen. Klaar om verkoopknallers te worden, toch? Toch?

Maserati = moeilijk merk

Helaas pindakaas. Het gaat alles behalve goed met Maserati nieuwe stijl. Voorlopig is het een merk waar heel veel geld in is gepompt met de nieuwe modellen, maar stuk voor stuk weten ze het nog niet waar te maken. De kans bestaat zelfs dat Stellantis op den duur van Maserati af wil, want op dit moment is het Italiaanse merk vooral een blok aan het been.

Maserati is altijd een merk geweest waar meer passie en emotie dan verstand aan hangt. Met je verstand koop je een Porsche, met emotie en passie overweeg je een Maserati. Met de nieuwe modellen is dat niet veel anders geworden. Het helpt ook niet dat de Italianen de modellen vrij hoog in de markt zet. Dan zijn kopers toch sneller gewend voor bijvoorbeeld een Porsche te gaan. Ook al is dit de saaiere keuze.

Breaking news: de mens is meestal saai en dus kiezen ze voor meer houvast. Niet zo heel gek als je 200.000 euro gaat uitgeven aan een auto. Best jammer, want iedere autoliefhebber op deze planeet draagt Maserati een warm hart toe. Alleen kopen we ze niet. Nou ja, ik heb het een keer gedaan en daarmee natuurlijk het internet gewonnen.

Maserati verkopen

Hoe dramatisch gaat het nou echt? Vrij dramatisch! Maserati verkocht meer dan 50 procent minder aan auto’s in vergelijking met een jaar geleden. Het gaat hier om de verkoopcijfers over het eerste halfjaar van 2024.

Je hebt allemaal nieuwe modellen, maar de helft minder aan verkopen. Je hoeft geen econoom te zijn om te snappen dat er iets niet goed gaat. Maserati verkocht in de afgelopen zes maanden slechts 6.500 auto’s. De verkopen van de Grecale daalden met 42 procent, daarvan wist Maser er slechts 2.108 stuks te slijten. Terwijl dit juist een volumemodel moet voorstellen.

In de eerste zes maanden van 2023 had Maserati nog een winst van 131 miljoen dollar, maar in het eerste halfjaar van 2024 kijkt Maserati al tegen een operationeel verlies aan van 89 miljoen dollar (82 miljoen euro). Het is duidelijk dat er iets moet veranderen. Maar is het niet te laat?

Via Autonews.