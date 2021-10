Land Rover Defender 130 gaat een hit worden

We weten hoe de nieuwe Land Rover Defender 130 er uit komt te zien.

Het is eigenlijk best wel opmerkelijk. In tijden dat auto’s zuiniger, efficiënter en schoner moeten worden, is de smaak van de consument het tegenovergestelde. Crossovers en SUV’s zijn immens populair overal ter wereld. In Nederland zijn het veelal nog redelijk bescheiden kleine CUV’s, maar op sommige markten zijn de hardcore terreinauto’s erg populair.

De Ford F-150 SVT Lightning is zo’n voorbeeld. Of wat te denken van de Jeep Wrangler en zijn nieuwe Nemesis: de Ford Bronco én Ford Bronco Sport? In zijn segment doet de Mercedes-Benz G-Klasse het ook uitstekend. Uiteraard is daar óók nog eens de Land Rover Defender.

Land Rover Defender 130

Op dit moment kun je de Defender bestellen in twee maten: de 90 en de 110. De 90 is een korte driedeurs. De 110 is een langere vijfdeurs. Ondanks dat ‘ie voor de meeste gezinnen groot genoeg zal zijn, is het niet een absoluut ruimtewonder. Al helemaal niet ten opzichte van het gewicht. Maar voor de mensen die geregeld met veel mensen én hun bagage op pad gaan is er binnenkort de Defender 130.

Althans, wij noemen ‘m nu de Land Rover Defender 130. De naam is niet definitief, maar lijkt ons erg waarschijnlijk. De vorige Defender was er ook als 90, 110 en 130. Naar verluidt komt er een langer stuk achter voor meer ruimte. De wielbasis blijft gelijk aan die van de Defender 110. Dat is ook te zien op de patenttekeningen die het Spaanse Motor.es heeft weten te onderscheppen.









Hit

Of de land Rover Defender 130 ook in Nederland een hit gaat worden, valt nog te bezien. Volgens ingewijden is er enorme vraag naar een langere Defender in de China, het midden-oosten en natuurlijk de Verenigde Staten.

Naast patenttekeningen hebben we ook de eerste spyshots! Autoblog-lezer en meesterspotter @carspottingspaarndam kwam de auto tegen op de Nürburgring.

Via Motor1.com