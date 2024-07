Chinese automerken willen massaal importtarieven omzeilen

Kom allemaal maar gezellig naar Europa toe!

Naar aanleiding van het invoeren van importtarieven op Chinese auto’s vanuit de EU zit er voor de getroffen merken niets anders op dan de verkoopprijs verhogen. Je moet de kosten immers compenseren. Of je kiest voor een andere manier. Een slimmere manier, zeker als je als merk een lange adem hebt.

We zagen het al met BYD, die fabrieken in Hongarije en Turkije gaat bouwen om de Chinese importheffingen te omzeilen. Daar blijft het niet bij. Goed voorbeeld doet volgen. Van ook Volvo weten we dat de EX30 naar België komt, de productie voortzetten in China is niet langer logisch.

Importtarieven omzeilen

Inmiddels begint het Chinese merken te regenen die plannen hebben voor een Europese productie. Daarmee omzeilen ze allemaal de importheffingen, want de auto’s worden hier gemaakt. Het effect van de door de EU ingestelde maatregel is dan ook zeer tijdelijk. Ach, het brengt in elk geval werkgelegenheid naar ons continent.

Naast BYD en Volvo hebben ook de merken Chery en Leapmotor ideeën om in Europa te gaan produceren. We noemden al even Hongarije, Turkije en België, de landen Spanje, Polen en Italië kunnen tevens een Chinese invasie verwachten.

In het ergste geval kunnen heffingen tot 48 procent opgelegd worden. Dit maakt een Chinese elektrische auto bijna twee keer zo duur. De maatregel is vanuit de EU in het leven geroepen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, de Chinese merken krijgen vaak een zak geld van de overheid om zich te ontwikkelen.

Het zijn niet alleen de Chinese merken die zelfstandig besluiten om een nederzetting te beginnen op Europese bodem. Vanuit Europa zien politici de eurotekens in de ogen met de komst van nieuwe fabrieken, wat weer goed is voor de lokale economie. Adolfo Urso, de Italiaanse minister van Industrie, reisde onlangs af naar China om gesprekken te voeren met de merken Dongfeng en Anhui Jianghuai.

Ze zien de komst van de Chinezen wel zitten en willen profiteren van de manier waarop Chinese automerken importtarieven proberen te omzeilen.

Fotocredit: anoniemeautofan via Autoblog Spots