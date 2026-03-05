Auto reageert verkeerd op stemcommando, veroorzaakt ongeluk

Leren van je fouten, al zijn sommige fouten dusdanig onvoorspelbaar dat het ook nauwelijks te voorkomen was. Een stemcommando kan al voor een ongeluk zorgen, bijvoorbeeld.

Er bestaat een kans dat jouw auto is voorzien van stemherkenning om bepaalde taken van je over te nemen. Het is qua afleidingsvrij rijden natuurlijk de ultieme oplossing om zonder je handen van het stuur en ogen van de weg iets te bedienen. Eerdere systemen konden weinig en wat ze wel konden reageerde maar matig, maar tegenwoordig hebben veel auto’s een Siri-esque assistent om van alles en nog wat voor je te doen, vaak met hulp van onze grote vriend hey hai, sorry, AI.

Stemcommando veroorzaakt ongeluk

De vraag is natuurlijk in hoeverre het nou echt wat oplost dat je auto alles voor je bedient met je stem. De verwarming een halve graad omhoog zetten kan je echt nog wel zelf, dan maar even een halve seconde je blik van de weg af halen. Sla dus niet door, zoals een man in China. Die gebruikt zijn stem voor alles, lijkt het. Ook het activeren van de plafondlampjes van zijn Lynk & Co Z20 (die wij kennen als 02). Gewoon roepen dat die lampjes aan gaan, en ze daarna weer uit zetten.

Daar ging het mis, bijzonder genoeg. Op een video die gedeeld wordt op het Chinese sociale medium Weibo worden de dashcambeelden getoond van wat er gebeurde. Je Chinees moet goed zijn om het precies te begrijpen, maar samenvattend: de man roept, zoals gezegd, tegen zijn auto dat de leeslampjes in het plafond weer uit moeten. Vermoedelijk met een commando als ‘verlichting uit’. De auto interpreteert dat echter als de verlichting van de hele auto uitzetten. Oh ja, dit tafereel speelt zich af in het pikkedonker op een snelweg, dus ineens ben je stekeblind.

Een ietwat paniekerige poging om de lampen weer terug aan te krijgen resulteert in het riedeltje waar je vast zelf ook wel eens in hebt gezeten: de assistent van de auto zegt ‘sorry, ik begrijp u niet’. Het resultaat is vrij simpel: een klap volgt. Een misverstand tussen mens en machine leverde een ongeluk op. Voor zover bekend is de bestuurder met de schrik vrij gekomen, maar nu begint de lol pas. Want Lynk & Co zit nu met een probleem wat ze van te voren waarschijnlijk nooit hadden bedacht op te moeten lossen.

Veel vragen zullen nu rondspoken in je hoofd. De grootste bij ons is waarom het te moeilijk was om een knopje in te drukken, maar goed. Het probleem waarmee Lynk & Co komt te zitten is waarom de auto dit stemcommando verkeerd interpreteert wat in een ongeluk resulteerde. Een update heeft dat reeds rechtgezet, waardoor de koplampen van de auto enkel uit te zetten zijn middels de handmatige bediening. Die de man ook had kunnen gebruiken om ze weer aan te zetten, maar goed, we willen niet de beste stuurlui aan wal spelen richting iemand in blinde paniek (letterlijk).

Sommige misverstanden tussen jou en de stemcommando’s in je auto zijn grappig of lichtelijk vervelend, maar sommige leveren dus een ongeluk op. We leven en we leren.