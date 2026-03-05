Enige gele Mercedes S65 van Nederland wordt steeds aantrekkelijker

Of, de enige gele Mercedes-AMG S65 van Nederland wordt steeds minder aantrekkelijk, je mag het beide kanten op zien.

Gele auto’s, er is verrassend veel over te zeggen. Je kinderen kunnen meestal niet snel genoeg elkaar de hersens in slaan wanneer ze er eentje zien, want opvallen doet het sowieso. Mede dankzij het feit dat geel opvallend én zeldzaam is, want nog steeds is het geen bijster populaire keuze in het straatbeeld. Nu er dankzij ondergetekende weer een lid van team geel in de Autoblog Garage te vinden is (intro volgt spoedig!) viel er weer een auto op die qua geel altijd op zou moeten vallen.

Mercedes-AMG S65 in Solar Beam

Er bestaat namelijk een rijdende tegenstrijdigheid in de vorm van een hele specifieke Mercedes-AMG S65 (V222). De auto uit 2017 is nieuw besteld in AMG Solar Beam. Een kleur die je voornamelijk zal kennen door bijvoorbeeld de C63 of SLS Black Series. Of als lanceerkleur voor de Mercedes-AMG GT in 2015. In ieder geval was het een dure optie voor meerdere AMG’s, want de meerlaags metallic kleur is even bijzonder als moeilijk (en dus kostbaar) om toe te passen. Niet veel S-Klasses zullen daarom zo geel zijn als de S65 AMG die in Nederland eindigde, gespoten in Solar Beam. Ja, dit is dus hoe die uit de fabriek kwam rollen, geen wrap of andere ongein.

(Nog steeds/alweer) te koop

Waarom het tegenstrijdig is? Een Mercedes S-Klasse heb je vaak om juist een beetje statig doch verborgen rond te rijden. De AMG-versies mogen iets meer opvallen, maar alsnog zit de kracht vaak in het ietwat hebben van een understatement. Niks van dat alles op deze S65. Een hele schreeuwerige spec: je moet ervan houden.

Als je ervan houdt, zijn er een paar momenten geweest waarop je je slag kon slaan. Toen de auto naar Nederland kwam, bood Thijs Timmermans hem aan voor net geen 400.000 euro. Vier jaar later dook de auto op bij de meest bekende/beruchte dealer van de regio Rotterdam en eigenlijk heel Nederland voor net geen 170.000 euro. In vier jaar tijd is er dus 230.000 euro afgeschreven. Ouch. Beide keren hebben we geschreven over de S65 en de laatste keer in 2021, met toen al de afschrijving van de kanariegele S als gele, eh, rode draad.

Ietwat verbazingwekkend dus dat we de enige gele Solar Beam Mercedes-AMG S65 dus wederom tegenkomen op Marktplaats en het betreft de exact zelfde foto’s als in 2021. Nou heeft de welbekende autogroothandel een bedenkelijke reputatie, maar met zo iets unieks vier jaar blijven zitten? De kentekenhistorie geeft een ander beeld. De S is verkocht in het najaar van 2021 en daarna zelfs geregistreerd door een particulier, pas in 2024 werd de auto weer geregistreerd door een bedrijf en laat vorig jaar te koop aangeboden. En ach, de welbekende witte vloer in de showroom ligt er nog steeds, dus nieuwe foto’s maken is dan verspilde moeite.

Kopen

We snappen volledig dat je geen 400.000 euro wil betalen voor een 1 jaar oude gele Mercedes S65, unieke kleur of niet. Je weet dat de bodem nog verre van bereikt is. 170.000 euro snappen we al iets meer, maar goed, de Merc was des tijds inmiddels vier jaar oud en had 40.000 kilometer erop staan in plaats van 8.000. De huidige stand van zaken is dat je wederom een lager bedrag mag noteren voor de inmiddels negen jaar oude gele S. Al vragen we ons af of het aantrekkelijker is geworden. Tuurlijk, 129.990 euro is minder dan 169.990, helemaal in acht houdende dat de euro lekker over de kop is gegaan in vijf jaar tijd (170.000 euro is een slordige 212.000 euro naar huidige maatstaven). Dan staat er inmiddels wel 95.000 kilometer op de teller. We willen dan eigenlijk nog wel even foto’s zien die passen bij de nieuwe leeftijd en tellerstand, maar goed.

Vergeleken met de kansen die je hebt gehad in het verleden is de enige gele Mercedes-AMG S65 dus betaalbaarder dan ooit. Dan moet je wel zaken willen doen met een bedrijf waar men wisselend positief over is en vertrouwen dat er echt niks geks is gebeurd in vier jaar en 55.000 kilometer tijd. Durf jij het aan? Marktplaats is je vriend.