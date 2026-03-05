Finnen bedenken de ultieme winterband met automatisch uitklapbare spikes

Met deze band is geen weersomstandigheid te gek.

Laat het maar aan de Finnen om met geniale uitvindingen te komen. In dit geval hebben we het over Nokian Tyres (niet te verwarren met Nokia, dat bekend is van de niet kapot te krijgen 3310 mobieltjes), dat bedacht dat uitklapbare studs op banden wel een goed idee zouden zijn. Voornamelijk voor meer grip in ijzige omstandigheden, maar ook om slijtage te verminderen.

Automatisch inklappende spikes

De Finse bandenfabrikant introduceert de Hakkapeliitta 01, een band normale winterband die verrijkt is met spikes. Nu is dat nog niet zo baanbrekend, tot ik je vertel dat de spikes automatisch uit de band komen als de temperatuur onder een bepaald punt komt. De precieze temperatuur is nog niet bekend, maar dit systeem klinkt al veelbelovend.

Het wordt nog innovatiever, want in de introductievideo is te zien dat de metalen uitstulpingen automatisch inklappen als de band in aanraking komt met asfalt. Aan de andere kant komen ze naar buiten in aanraking met ijs en sneeuw. Vooral fijn voor de wegbeheerder, want spikes zijn niet bepaald vriendelijk voor het zwarte wegdek. Ook is het rijden op stalen noppen buiten sneeuw en ijs, niet bevorderlijk voor de grip.

Meer grip, minder slijtage

Nokian beweert dat de winterspikeband 10 procent meer grip levert en voor 30 procent minder slijtage aan het wegdek zorgt in vergelijking andere banden met spikes. Of het rijden met metaal in je banden ook de slijtage van het rubber zelf vermindert? Daar laat Nokian zich niet over uit.

De banden kunnen onder alle passagiers auto’s, crossovers en SUV’s en zullen in het najaar van 2026 beschikbaar zijn voor de consumenten. Helaas niet in Nederland, want hier zijn banden met spikes keihard verboden en tevens ook onnodig.