Zuinigheidspionier keert terug van (nooit) weggeweest

Een geduchte rivaal van met name de Toyota Prius en de auto die probeerde zuinig rijden cool te maken, keert terug voor een nieuwe poging.

Zeg je hybride, dan zeg je Toyota. Daar heeft de Prius wel voor gezorgd rond de millenniumwisseling. Men begon door te hebben dat spaarzaam zijn met fossiele brandstoffen kan lonen voor de toekomst en de verbrandingsmotor alleen kan daar niet voor zorgen. Vandaar dat verschillende merken begonnen te experimenteren met alternatieve aandrijflijnen, maar lang niet altijd succesvol waren. Tot dus de Prius. De tweede generatie met name.

Honda

Toyota was niet het enige Japanse merk waar dit een thema was. Honda was net zo hard bezig en kwam in 1999 met een markante auto. De Insight (ZE1) was een soort gemoderniseerde CR-X met de rondingen van de toenmalige Civic. De kleine wielen en dichte wielkast achter verklappen echter dat de Insight een serieuze missie had: zeer efficiënt zijn. Dat lukte: de Cw-waarde was slechts 0,25 en in het gunstigste geval was je met maar 838 kg onderweg. Dat leverde een verbruik van 3,4 liter per 100 kilometer op. Briljant, maar een compromis. Als tweezitter met lage instap wil je toch liever een schreeuwende K20 voorin, niet een kleine 67 pk sterke éénliter driecilinder met CVT.

Hybride

In de motorruimte van de eerste Honda Insight zat echter wel iets waar Honda op wilde voortborduren. Het merk noemde het IMA: Integrated Motor Assist. De simpelste manier om het uit te leggen: een elektromotor tussen de motor en transmissie helpt de motor met extra kracht geven zonder meer motorvermogen te vragen. Een soort mild hybrid, want de elektromotor in de Insight drijft niet de wielen aan. Er kwam een Civic met IMA, maar die leverde wel wat van die efficiëntie van de Insight in. Bovendien bleek Toyota’s keuze om een hybride te baseren op een praktische C-segmenter een schot in de roos. Honda besloot om de middenweg te vinden tussen de hyperefficiënte Insight en de praktische Civic, wat resulteerde in de tweede Insight.

De Insight ZE2 kan je bijna bestempelen als een schaamteloze kopie van de Toyota Prius. Honda bedacht dat ook voor hun de verschijningsvorm van een vijfdeurs ‘liftback’ met druppelvorm beter is om de auto aan de massa te verkopen. De Insight legde het af tegen de Prius, want die had de elektromotor wel op de wielen. Honda bleef gebruik maken van IMA als een soort mild hybrid, wat in combinatie met een efficiënte koets nog steeds wel een algemeen verbruik van 4,3 liter per 100 km opleverde. Kijk, da’s beter. De deur werd echter niet platgelopen bij Honda voor de tweede Insight en dat zorgde ervoor dat in Europa vooral gekeken werd naar andere hybride modellen. In 2015 sloten de orderboeken en dat is voor het laatst dat wij een Insight hebben gezien.

Derde Insight

Dat terwijl de Honda Insight verder leefde in de VS en Japan. Een derde generatie gebaseerd op de Civic ging verder waar de tweede generatie gebleven was en het was best een fraaie sedan. Iets minder druppelvorm en iets meer ‘gewoon Honda’. Meer goed nieuws: dit keer werd er gebruik gemaakt van een hybride setup waar de wielen aangedreven worden. In 2022 werd de laatste Insight gebouwd en het lijkt alsof de auto net als zijn grote concurrent van Toyota last heeft van de wet van de remmende voorsprong. Als je een hybride wil, koop je een Civic. Of Accord. Of CR-V zelfs. Niet een speciaal daarvoor bedoeld model dat op vele vlakken toch een beetje een compromis is.

Gloednieuwe Honda Insight

Dat brengt ons bij de gloednieuwe vierde generatie Honda Insight waarvan het merk vandaag het doek trekt. Terug van weggeweest na 11 jaar voor ons, al was het maar drie jaar voor Japan en de VS. Om maar gelijk te beginnen met het grote nieuws: het is geen hybride meer. De Honda Insight is een volledig elektrische… crossover. Ai.

De nieuwe Honda Insight is tevens geen gloednieuw model. Chinezen kennen dit model al sinds 2024 als de Honda e:NS2. Die werd bedacht, onthuld en gebouwd door Honda’s Chinese joint venture GAC Honda. Voor de thuismarkt pakt het merk simpelweg deze al bedachte crossover, plakt er de naam Insight op en verkoopt hem.

Qua specs is Honda nog niet loslippig over de nieuwe Insight, maar het lijkt evident dat ze lijken op die van de e:NS2. Dan heb je het over 150 kW (204 pk) uit een enkele e-motor op de vooras. Het CATL-accupakket meet 68,8 kWh en zorgt daarmee voor een rijbereik van 545 kilometer. Helaas wel op basis van de optimistisch gebleken CLTC. Zoals het nu lijkt brengt Honda Japan gewoon de in Wuhan gebouwde e:NS2’s naar het thuisland, in plaats van ze daar bouwen.

Voor ons?

Enerzijds zou je zeggen dat Honda een compacte crossover met een bekende naam als Insight hier goed kan gebruiken om in Europa wat meer mee te spelen met de rest. Bovendien heeft Mazda al het taboe doorbroken rondom joint venture-producten uit China hierheen brengen met de half-Deepal-half-Mazda 6e. Of het gaat gebeuren? Daarover is nog niks bekend.