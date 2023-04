Autoblog Boulevard: Alonso doet het met Taylor Swift

Fernando luistert hier naar een liedje van Taylor Swift…

Da’s cool. Want als het dan straks uit is, krijgt Alonso zijn eigen ‘diss song’ van Taylor. En die had ie nog niet!

Hallo, Albert Verlinde hier. Ik ben even achter het toetsenbord gekropen van @nicolasr omdat ik dit nieuwtje toch heel graag met jullie wilde delen hoor. Want naar het schijnt heeft Fernando Alonso een nieuw liefje. En niet zomaar een, eentje met ervaring.

Want we hebben het over de Amerikaanse zangeres Taylor Swift (‘wie is dat’-roepers kunnen zich melden in de comments) en die kunnen we gerust ervaren noemen. Of ‘ingereden’, om meer in de termen van Alonso te blijven.

De twee zouden sinds heel kort voorzichtig aan het daten zijn. En dat zeg ik niet, maar Spaanse media schrijven erover. En dat is best bijzonder, want Fernando is pas een paar weken uit elkaar met zijn vorige liefje. Of zoals @jaapiyo zegt: Hij brandt er nog sneller doorheen dan Ferrari door een set Pirelli’s…

Fernando Alonso en Taylor Swift…

Dus hij is niet alleen snel achter het stuur, maar ook in het opduiken van nieuwe liefjes. Prima, moet ‘ie lekker zelf weten. Gelukkig is hij niet in z’n eentje snel. Ook Taylor doet haar achternaam eer aan.

Mevrouw Swift is namelijk ook pas net vrijgezel, zij zag haar relatie met Joe Alwyn (en bij deze meneer zegt zelfs Albert Verlinde oprecht ‘Wie is dat’?) drie weken geleden op de spreekwoordelijke klippen lopen. Da’s pas zo kort geleden, dat ze nog niet eens een liedje over de breuk heeft kunnen uitbrengen…

In de tussentijd plaatst meneer Alonso duidelijke hints op TikTok dat hij Taylor wel ziet zitten, dus deze roddel is duidelijk niet uit de lucht gegrepen. En je weet, waar rook is, is vuur.

Prima. En doorrrrr!