Speciaal voor Europa: de Shelby Mustang Mach-e (met V8-sound)

Je kunt je Mustang Mach-e nu om laten toveren tot een heuse musclecar, inclusief bijpassend geluid.

Een elektrische cross-over Mustang noemen, het was een gewaagde zet van Ford. De Mustang Mach-e heeft namelijk vrij weinig met een Mustang te maken, afgezien van wat gemeenschappelijke designelementen. Je kunt vanaf nu echter het Mustang-gehalte van je Mustang Mach-e verhogen. Dit is namelijk de Shelby Mustang Mach-e!

Voor alle duidelijkheid: dit is geen creatie van Ford, maar van Shelby. Shelby is inmiddels een label van Ford, maar het bedrijf Shelby bestaat ook nog altijd. En zij komen nu met een kit voor de Mustang Mach-e.

Voor Shelby is dit ook een controversiële zet, want zij doen dit om het 100ste geboortejaar van Carroll Shelby te vieren. Volgens sommigen zal Carroll zich nu omdraaien in zijn graf, maar Shelby denkt van niet. Carroll Shelby heeft namelijk in een interview kort voor zijn dood gezegd dat hij uitkeek naar EV’s. Dat je het even weet.

Wat heeft Shelby allemaal gedaan met de Mustang Mach-e? Ze hebben de auto vooral lichter gemaakt, met onder meer een carbon fiber motorkap, een carbon fiber gille en lichtgewicht velgen. Dankzij andere veren ligt de Mach-e dichter bij het asfalt. Ook striping mag natuurlijk niet ontbreken.

Helaas blijft de tuning – zoals gewoonlijk bij elektrische auto’s – beperkt tot uiterlijk vertoon. Shelby heeft dus geen extra’s pks uit de Mustang Mach-e weten te peuteren. Je moet genoegen nemen met de standaard 487 pk van de Mustang Mach-e GT.

Wat de Amerikanen wél hebben gedaan is de Mach-e een V8-sound geven. Ja, dat lees je goed. De Shelby Mustang Mach-e is uitgerust met het Borla Active Performance Sound System, wat het geluid van een achtcilinder nabootst. Wat Carroll Shelby hiervan zou vinden? Wie zal het zeggen…

Met deze kit richt Shelby zich voor het eerst specifiek op Europa. Deze wordt namelijk in alleen op ons continent verkocht. Dit doen ze in beperkte aantallen: dit jaar zijn er 100 Shelby-pakketten beschikbaar voor de Mustang Mach-e.

Je moet er wel wat voor hebben: er hangt een prijskaartje van €24.500 aan. Aangezien een Mustang Mach-e GT standaard al minstens €77.700 kost, kom je uit op een totaalprijs van dik een ton.