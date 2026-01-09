Naam van kekke Hyundai concept wordt helaas niet wat je hoopt

Hyundai heeft met dit kekke concept een opvolger voor de Veloster in huis, dus noemen ze hem zo. Toch? Toch??!

Als autofabrikant is het soms lastig om logica te krijgen in je namen. De makkelijkste vorm is hoe Audi en BMW het doen. Een getal dat aangeeft waar in de line-up je een model kan verwachten. Vele merken doen iets soortgelijks. Zoals Hyundai. Die hanteren meerdere modelseries: de niet-elektrische SUV’s hebben de naam van een (Amerikaanse) stad, de reguliere niet-elektrische modellen een i met een nummer en de modellen die er enkel zijn als EV heten IONIQ gevolgd door een nummer. Het begon met de IONIQ 5, nu is er de IONIQ 6 en helemaal bovenaan staat de IONIQ 9. Lekker simpel.

Hyundai Concept Three

De onthulling van Hyundai van vandaag is een verlengstuk van deze logica. Een tijdje geleden kondigde het merk de Concept Three aan. Dit is een kleine, coupéachtige EV met allerlei gekke designdetails, maar het ding oogt tof. Een soort futuristische invalshoek voor de Veloster, een bijzondere Hyundai van een paar jaar geleden. Het zou toch een toffe knipoog zijn om deze concept dan ook in productie te laten gaan als Hyundai Veloster?

En hij heet…

Toch wordt dat niet hoe Hyundai het voor ogen had. De Concept Three gaat namelijk in productie als het volgende volledig elektrische model van Hyundai. En hij gaat heten, tromgeroffel… Hyundai IONIQ 3. Ja, had je anders verwacht? Nee, wel gehoopt. Maar het wordt dus vrij simpel. Eigenlijk had iedereen deze naam wel zien aankomen, sterker nog, toen de Concept Three werd onthuld sprak iedereen al over de IONIQ 3. Ook omdat er al IONIQ achterop stond. Maar Hyundai heeft nu pas op het salon van Brussel de knoop doorgehakt. Het was vast een moeilijke keuze.

Gaandeweg het jaar zal de productieversie van de Hyundai IONIQ 3 onthuld worden. Het wordt een bijzonder ogend ding, want Hyundai wil daadwerkelijk dit concept als de basis gebruiken. Alleen de groene velgen en ramen zullen ze waarschijnlijk achter moeten laten. Technisch wordt de IONIQ 3 simpelweg een andere invalshoek op het platform van de Kia EV3, nu al een succesvol model. Het wordt een soort hatchback met coupétrekjes, precies zoals de Veloster was. Nu maar hopen dat er in de productiefase niet ook nog eens een flinke verhoging in de vering plaatsvindt.