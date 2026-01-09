Subaru, Dacia, Leapmotor en heel veel motoren [Autosalon Brussel 2026]

Welkom bij deel 3 van het Autosalon van Brussel.

De beursvloer staat vol variatie, van elektrische Subaru’s tot spotgoedkope Dacia’s, brute pickups en compleet absurde voertuigen waar niemand om vroeg. Vinden we leuk!

Bij Subaru is er verrassend veel nieuws. De nieuwe E-Outback is officieel de snelste straat-Subaru ooit, met 454 pk, vierwielaandrijving en een sprint naar 100 km/u in 4,4 seconden. Ook de Subaru Uncharted en Solterra staan er.

Daarna naar Dacia. De Sandero blijft een Europese verkooptopper en laat zien hoe ver “betaalbaar” inmiddels is gekomen. Net interieur, moderne techniek en een beetje terug in de tijd met een handgeschakelde 5-bak. Verder struikelt Wouter langs nieuwe Chinese merken, frameloze deuren en een enorme motorhal met 310 motorfietsen. Komt dat zien!

Vergeet niet om ook deel 2 te checken, maar eerst deel 1 natuurlijk!