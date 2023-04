Mercedes-Benz A-Klasse (W177) 2018-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Mercedes-Benz A-Klasse (W177). De vierde generatie A-klasse.

In 2022 bestaat de top 10 Marktplaats populairste occasion helemaal uit Duitse auto’s. Op 1 de Volkswagen Golf, op 2 de BMW 3 serie, op 3 de Volkswagen Polo. Op plek 10 met 19,5 miljoen paginabezoeken vinden we de Mercedes-Benz A-Klasse terug. Een goede reden om vandaag eens vierde generatie onder handen te nemen.

Weet je nog? De eerste generatie van de Mercedes-Benz A-klasse? Die kleine-Benz die de elandproef niet zo goed doorstond? De tweede generatie leek nog op die hoge gekke kleine Mercedes. Maar die tik van de mislukte elandproef kwam hij niet meer te boven.

Bij generatie 3 een totaal andere auto, want de jonge managers stapten wel in een Audi A3 of BMW 1-serie, maar niet in die wat hogere-poten-MPV A-klasse. Daarom besloot Mercedes in 2012 het roer voor derde generatie Mercedes-Benz A-Klasse (W176) om te gooien. Gewoon een vijfdeurs hatchback met voorwielaandrijving.

In 2018 was het de beurt aan de 4e generatie. De W177. Deze zet de lijn van zijn voorganger voort. De A-Klasse is er nu als vijfdeurs (zoals voorheen) en een vierdeurs sedan. Die wordt náást de CLA geleverd, net als de CLA Shooting Brake en B-Klasse. Tevens zijn er ook een GLA en GLB. Al deze modellen kunnen gezien worden als derivaten van de A-Klasse. Wij houden het vandaag bij de ‘gewone’ A-klasse, die er dus als sedan en hatchback is.

Vorig jaar heeft de auto een facelift gehad. Dat betekende nieuwe LEDs voor de koplampen, een nieuwe grille en de komst van vier nieuwe velgen. Van binnen een nieuw stuur, het instrumentencluster beschikt over een 7 inch scherm, het scherm voor de infotainment is 10.25 inch groot. Optioneel kan het scherm voor de instrumentencluster ook in een formaat van 10.25 inch geleverd worden. Een andere opvallende wijziging is het weglaten van de bedieningsknop voor het MBUX-systeem. De complete bediening verloopt nu via het touchscreen.

Overigens is de kans groot dat deze generatie de laatste generatie van de A-Klasse wordt. Mercedes wil zich focussen op elektrische aandrijvingen in het hogere segment. De A en B-Klasse moeten daarvoor zoals het er nu naar uitziet het veld ruimen in 2025.

Zoals je van Mercedes-Benz verwacht gewoon een hele betrouwbare occasion, maar we hebben toch even flink gegraven om een aantal aandachtspunten te vinden.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Mercedes A-Klasse (W177) wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Mercedes-Benz A-Klasse (W177) problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Sommige gebruikers klagen over vocht in de achterlichten, wat condensatie en kortsluiting kan veroorzaken. Ook de koplampen kunnen dit probleem hebben. Oplossen doe je door de volledige units te vervangen. Wel prijzig. Even op letten dus.

Deze auto is leverbaar geweest met een zonnedak. Check die wel even. Hoor je rare windgeluiden als het dak open is, dan kan het dat hij niet goed verlijmd is. Hier is een terugroepactie op geweest, altijd goed om even te checken bij de RDW of er nog terugroepacties open staan op de occasion die je op het oog hebt.

Rammeltjes. We reden een paar weken geleden in de E-Klasse, en daar melden we het ook al. Eigenaren van de A-Klasse melden ook rammeltjes in deurpanelen en achter het dashboard. Even goed luisteren tijdens de proefrit dus.

Check even bij de portieren of ze vrij open gaan en er geen klikgeluiden zijn. Het wil nog wel eens voorkomen dat bij het openen van de portieren ze niet helemaal vrij open gaan. Je kunt het dan ook wel zien aan beschadigingen in de lak. Ook als dat bijgewerkt is, even goed kijken dus.

Het interieur is van hoge kwaliteit. Weinig te lijden in de loop van de jaren. Een pluspunt van de auto. Wel lastig daardoor om te zien aan de binnenkant van de auto of de leeftijd en de kilometerstanden dan overeenkomen met de staat van het interieur. Met een origineel NL auto heb je dan altijd nog de NAP, maar er is bij deze auto’s ook veel import en dan moet je altijd even wat beter kijken.

Misschien een open deur, maar let op de lichtmetalen wielen. Die zijn erg kwetsbaar. Online vind je klachten over het wel erg makkelijk beschadigen van de wielen. Check je natuurlijk al automatisch, maar wellicht een goed idee om dat hier nog eens extra te doen.

Onderstel

Het onderstel is weinig over te klagen. De auto heeft een lage instap, dus daar moet je wel even rekening mee houden. Check tijdens de proefrit hoe de auto omgaat met oneffenheden. Rij een paar drempels over, neem een kuil in de weg mee en je voelt en hoort meteen hoe het ervoor staat met de schokdempers en dergelijke. Verder weinig online ellende.

Aandrijflijn

Let bij je proefrit goed op de automatische versnellingsbak. Het gros van de occasions is voorzien van een automaat, maar online komen we klachten tegen over een trage reactie bij het wegrijden uit stilstand.

Lekker natuurlijk, zo’n automaat. Alleen komt het af en toe voor dat hij niet wil schakelen. De aansturing vanuit de module van de transmissie-hendel heeft dat een error. Het systeem moet dan gereset worden om het probleem op te lossen.

Een ander probleem met de automaat is dat die het niet doet als de remlichtschakelaar stuk is. Dan is er dus eigenlijk niets aan de hand met je automaat, maar met je remlichtschakelaar. Mercedes vindt het geen goed idee als je gaat rijden zonder remlichten en dus doet ie dan niet. Voor de veiligheid.

Elektronica

Een ander probleem dat we tegenkomen is het afslaan van de motor. En dan niet omdat je de koppeling te hard laat opkomen. De module die de brandstofpomp aanstuurt is dan kapot. Die moet dan vervangen.

Een zekering die doorbrandt is ook bij een Mercedes-Benz A-Klasse een mogelijkheid. Lastig wel om te vervangen. Niet omdat het klusje zelf ingewikkeld is, maar omdat in een moderne Mercedes de zekeringkast helemaal weggepunnikt zit en lastig bereikbaar is. Eerste wereldproblemen…

Het touchpad dat de vierde generatie voor de facelift nog heeft wil nog wel eens voor foutmeldingen zorgen. Even kijken of die nog lekker werkt.

Online vinden we ook veel ergernissen rondom de assistentiesystemen, die willen nog wel eens doorslaan in voorzichtigheid. Oude markeringen op plekken waar aan de weg wordt gewerkt en voetgangers die in een bocht lopen (maar wel op de stoep) zijn kennelijk voor de elektronische beschermengelen soms reden genoeg om in te grijpen.

Controleer tijdens de proefrit of er geen problemen zijn met sensorgerelateerde functies, zoals rijstrookassistent, snelheidslimietassistent en nabijheidswaarschuwing. Die willen nog wel eens bokken.

Klachten online ook over de het bestuurdersdisplay. Eigenaren melden dat het niet goed kan werken en zelfs dat het onderweg opeens blanco wordt. Dan zie je dus niet hoe hard je rijdt bijvoorbeeld. Maak dus een flinke proefrit en kijk nauwkeurig naar het scherm of je geen verticale strepen of andere ellende ziet.

Motoren

Bij de 1.3 liter viercilinders worden olielekkages gemeld bij de turbo. Goed om even te laten checken als je voor de 1.3 wil kiezen.

Die 1.3 is trouwens een motor die Mercedes van Renault betrekt. Nou ja, de cilinderkop hebben ze samen ontwikkeld. Het blok is volledig van aluminium en zit bijvoorbeeld ook in de Captur en de Mégane. Wat kan voor komen is cokesvorming.

Bij motoren met directe injectie is dit vaker het geval. Ook bij de Mercedes-Benz A-Klasse. Als dit echt te gek wordt merk je het in de prestaties omdat de motor dan niet meer genoeg zuurstof krijgt om brandstof efficiënt te verbranden. Maak je hier niet teveel zorgen over, zoals gezegd alle motoren met directe injectie kunnen hier last van hebben maar dat het zo erg wordt dat je er last van gaat krijgen komt niet vaak voor.

Eigenaren die rijden met de 1.3 motor melden een progressief olieverbruik vanaf de eerste duizend kilometer. Sommige anderen melden juist een hoog olieverbruik als ze ouder worden. Dit type kleine turbomotoren verbruiken in de regel ook meer olie onder zware belasting in vergelijking met de meeste atmosferische motoren die dezelfde prestaties leveren. De olie die erin gaat is dan ook synthetisch en bestand tegen hogere temperaturen en drukken.

Bij de diesels wordt wel vaker olielekkage gemeld. Kijk altijd even goed onder de motorkap of de motor droog is. Doe jezelf een lol en kijk ook van de onderkant. Via boven is met de beschermplaten natuurlijk niet alles even goed te zien. Check het voor je gaat rijden en check het vooral ook even aan het einde van de proefrit.

Benzine

A160 1.3 109 pk (tot 2022)

A180 1.3 136 pk

A200 1.3 163 pk

A220 2.0 190 pk

A250 2.0 240 pk

A250e 1.3 PHEV 218 pk systeemvermogen (vanaf 2019)

A35 AMG 2.0 306 pk

A45 AMG 2.0 382 pk (vanaf 2020)

A45 S AMG 2.0 421 pk (vanaf 2020)

Diesel

A160d 1.5 95 pk (tot 2020)

A180d 2.0 116 pk

A200d 2.0 150 pk

A220d 2.0 190 pk

Aanbod Mercedes-Benz A-Klasse (W177) op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook van de Mercedes-Benz A-Klasse (W177) is er flink wat aanbod te vinden.

Op moment van schrijven zijn er dik 1.000 exemplaren van de Mercedes-Benz A-klasse (W177) op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor de Mercedes-Benz A-klasse (W177) variëren van 20.645 euro tot net geen 115 duizend euro voor een A45 S AMG uit 2022. Voor het totale aanbod van de vierde generatie Mercedes-Benz A-klasse (W177) kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Driekwart van het aanbod is een voorzien van een benzinemotor. Tien procent is een diesel en 15 procent betreft de plug-in hybride. Ruim 80 procent betreft een hatchback. Wil je een handgeschakelde A-Klasse? Goed zoeken, slechts vijf procent van het huidige aanbod is voorzien van een handbak.

Wij reden met de Mercedes-Benz A-Klasse 180 Business Solutions AMG uit 2019., beschikbaar gesteld door Bosch Carservice de Pijper in Maarssen.