Nog een bekende designer doet een Honda NSX hommage

Alleen deze is weer heel anders dan de andere moderne invalshoek van de Honda NSX.

Dat de Honda NSX inmiddels de kant van de klassiekers op gaat, dat moet geen verrassing zijn. De Japanse Ferrari begint zeldzaam te worden, of was dat eigenlijk altijd al. Toch maken de supercar-looks, de connectie met Senna en de prestaties het een begeerlijke auto, en dat betekent in deze moderne wereld maar één ding: hommages.

Honda NSX hommage

En die is er, met dank aan Honda-partner JAS Motorsport en designer Pininfarina. Het resultaat is de onderstaande verjongingskuur voor de NA1 NSX. Ietwat onverwacht. Niet perse dat er een NSX-hommage is, maar wel dat ‘ie van Pininfarina komt.

Vlak voor de onthulling van de NSX-hommage kwam namelijk het nieuws naar buiten dat Italdesign bezig was met een nieuwe NSX. Wat is daar eigenlijk mee gebeurd? Nou, die wordt nu ook gepresenteerd. Alleen het is niet perse een modernisering van het oude model. Het is meer een compleet nieuw ding met wat knipogen naar de eerste NSX.

En de basis is, verrassend genoeg, de tweede Honda NSX. Daarmee lijkt Italdesign hun eigen trucje over te doen dat ze deden voor de Nissan GT-R50. Aan de voorkant is duidelijk de vorm van de nieuweling te zien, maar aan de achterkant komen de elementen van de oude NSX naar voren. Vooral die spoiler met geïntegreerd achterlicht en de hoekige vormen.

Wat je wellicht herkent als je je klassiekers kent: de Honda NSX Tribute door Italdesign heeft een opvallende luchthapper op het dak. Niet zo groot als waar deze qua inspiratie vandaan komt: de NSX-R GT. Dat was een zeer beperkt gebouwde straatversie van de NSX-R die werd gebruikt voor de Super GT-serie in Japan. Dit soort details maken het natuurlijk een echte Tribute.

Verder tasten we nog een beetje in het duister wat betreft de Italdesign Honda NSX Tribute. Zo wordt er niks gezegd over wat er onder de kap plaatsvindt, maar wij verwachten dat het gewoon de 3.5 liter V6 met 507 pk is uit de moderne NSX, heel misschien de 610 pk sterke Type S. Ook wordt het niet zoals de GT-R50 een toevoeging op reeds te bouwen NSX’en, daar het ding niet meer gebouwd wordt. Je zal dus als liefhebber je eigen NSX die kant op moeten sturen om hem om te katten. Hoe vaak Italdesign dit trucje gaat uithalen is eveneens niet bekend. Dus voor nu is het vooral kijken, maar nog even niet kopen.