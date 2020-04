Autoblog Flashback: Maybach 62S Landaulet

In de tijd dat Maybach nog een apart luxemerk was.

De Maybach-benaming kennen we vandaag de dag als Mercedes-Maybach. Een label dat Benz gebruikt voor de meest luxe uitvoering. De Duitse autofabrikant gebruikt het onder andere voor de Mercedes-Maybach S600 en de Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC. Vroeger was Maybach een apart merk binnen Daimler, met aparte modellen. 8 jaar geleden reden we met zo’n model. Een Maybach 62S Landaulet met een nieuwprijs van maar liefst 1.621.533 (!) euro.

Niet Wouter, niet Casper, maar Sjoerd van Stokkum nam deze review voor zijn rekening. We gaan 8 jaar terug in de tijd met de Maybach 62S Landaulet.