Is de EREV nu al dood? Volgens China wel

De EREV is nog maar amper op de weg te vinden, of het feest lijkt alweer voorbij.

De Extended Range Electric Vehicle, oftewel de EREV, lijkt een comeback te maken. Niet op de manier waarop Fisker het ooit met de Karma, of BMW het met de i3 REX probeerde, maar nu als volwaardige EV met een echte motor en een enorme actieradius. Sterker nog, dat laatste is juist wat de de nieuwe EREV zo aantrekkelijk moet maken. Met zo’n auto kun je in veel gevallen makkelijk 1.000 kilometer op een volle accu en tank afleggen.

Het is dus ook niet heel vreemd dat de EREV al enkele jaren een succes is in China. Logischerwijs zien we hem daarom nu langzaam maar zeker ook op Europees grondgebied verschijnen. Net als de Chinezen, kampen ook wij Europeanen namelijk met een grote angst voor het actieradiusmonster dat alleen maar lijkt te liegen en bedriegen. Met een eigen stroomgenerator aan boord is het ineens niet zo erg meer als blijkt dat je op je acculading niet de beloofde 400 kilometer, maar slechts 250 kilometer ver komt. Het benzinebrommertje tackelt dat probleem met alle liefde.

EREV alweer op z’n retour

Toch lijkt de EREV, met als zijn voor- en nadelen, alweer op z’n retour te zijn in China. De vraag neemt in de afgelopen maanden gestaag af. In 2021, toen wij hier nog niet eens wisten wat een EREV was, steeg de vraag naar het type auto in China nog met meer dan 200 procent. Dat daalde in je jaren erop gestaag naar slechts ongeveer 70 procent stijging in 2024. Volgens officiële staatscijfers is die stijging nu helemaal weg en omgekeerd in een dalend verkoopcijfer. Dit jaar werden er 10 procent minder PHEV’s en EREV’s verkocht in China.

Daartegenover staat een aanzienlijke stijging in de vraag naar BEV’s. Volgens analisten komt deze kentering vooral doordat de grote struikelblokken voor de acceptatie van EV’s in China aangepakt zijn. De elektrische auto’s die nu op de markt komen, hebben doorgaans meer dan 500 kilometer actieradius. Daardoor is range-anxiety niet echt meer van toepassing.

Degene die daar toch nog over klagen, kunnen soelaas vinden in de aanzienlijk gestegen aantal (snel)laadstations in het land. Daarnaast investeert China ook enorm in snelladers. Waar wij in Nederland pochen met een lader die 400 kW aankan, wordt er in China al geschermd met 1 Gigawatt (1.000 kW).

Kortom, in de volksrepubliek is een laadpaal nu makkelijker dan ooit te vinden en hoef je er niet zo lang meer aan te staan.

China bepaalt de richting

China is de absolute voorloper op het gebied van EV-acceptatie. Het land leidt niet alleen de weg naar elektrificatie, het bepaalt het ook. Bewust of onbewust volgen we in Europa de ontwikkelingen op de voet. Dat is bijvoorbeeld te zien in het feit dat het aandeel Chinese EV’s in de Europese verkoopcijfers maar blijft stijgen. In november wisten de Oosterse EV-bouwers een recordbrekend marktaandeel van bijna 13 procent te veroveren.

Deze adoptie vertaalt zich door in vernieuwing op in de infrastructuur. Neem bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het gebied van EV-accu’s. Veel van de innovaties op dit gebied worden in China door onder andere batterijgigant CATL bedacht en geproduceerd. Dit wordt vervolgens snel geïmplementeerd door Chinese autofabrikanten. Hierdoor verandert de markt en moet hierop anticiperen omdat er bijvoorbeeld meer vraag naar snellere laders ontstaat.

Die EREV waar we het over hebben, die past in dit plaatje, maar enkel als tussenstap. Een auto voor degene die wel elektrisch wil rijden, maar niet genoeg laadmogelijkheden heeft of bang is om ergens met een lege batterij te stranden. Eigenlijk precies dezelfde problemen die Fisker en BMW met de eerder genoemde auto’s poogde op te lossen.

Maar als de infrastructuur en de accutechnologie zich blijven ontwikkelen, zal blijken dat het meezeulen van een eigen aggregaat eigenlijk heel erg inefficiënt is. Iets waar de Chinese autokoper nu al achter blijkt te komen.