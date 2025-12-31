Dit is de Autoblog Auto van het Jaar 2025!

De Autoblog-lezers hebben gesproken!

Het jaar is al bijna om, dus het is de hoogste tijd om de Autoblog Auto van het Jaar 2025 bekend te maken. De afgelopen maand hebben jullie je stem uit kunnen brengen op de nieuwe auto die jullie het meest kon bekoren. De stembussen zijn nu gesloten en de stemmen zijn geteld!

We zullen er niet te lang omheen draaien. Mogen wij een daverend applaus voor de nieuwe BMW iX3! Dit was de duidelijke winnaar, met bijna een derde van de stemmen (32%). De runner-up is de Porsche 992.2 GT3 met handbak, die goed was voor 27,8% van de stemmen. De Mercedes CLA volgt op gepaste afstand, met 15% van de stemmen. Dat was nog wel genoeg voor een derde positie.

Met de iX3 heeft BMW zichzelf opnieuw uitgevonden, met een nieuwe designtaal, een nieuw interieur en 800V-technologie. En dat valt dus in de smaak. De Mercedes CLA is ook indrukwekkend qua techniek, maar dat blijkt in mindere mate een publiekslieveling te zijn.

Nu zijn BMW-fanboys goed vertegenwoordigd op Autoblog, maar toch is dit nog maar de derde keer dat een BMW wint in het 15-jarig bestaan van onze verkiezing. Eerdere winnaars waren de M5 in 2011 en de M3 Touring in 2022.

Heb jij – net als de meerderheid – op de BMW iX3 gestemd? Laat dan in de reacties weten waarom dit volgens jou de Auto van het Jaar is. Had je een andere favoriet? Dan mag je natuurlijk ook je ongezouten mening delen.