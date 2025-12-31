Een Lamborghini Urus met 2 ton op de klok, wat kost dat?

Spoiler: het valt tegen.

Als er één Lamborghini geschikt is om kilometers te vreten, dan is het wel de Urus. Of beter gezegd: dit is de enige Lamborghini waar je kilometers mee kunt vreten. Het mag dan ook geen verrassing heten dat de Lambo met de hoogste kilometerstand op Marktplaats een Urus is.

De auto in kwestie heeft er al 208.171 kilometer aan ervaring op zitten. De Urus dateert uit 2021, dus dat komt neer op een indrukwekkende 52.043 kilometer per jaar. We zullen maar niet berekenen wat dat aan benzine heeft gekost.

Als je het financiële middelen hebt is de Lamborghini Urus natuurlijk helemaal geen verkeerde keuze voor een daily driver. Je hebt ruimte, comfort en een dikke V8 met 650 pk. En je rijdt toch in iets speciaals. Dat er een Audi is met dezelfde techniek: lekker boeiend.

Voor Lamborghini-begrippen is dit exemplaar overigens vrij ingetogen samengesteld. De auto is gewoon uitgevoerd in het zwart, met als enige kleuraccent de groene remklauwen. Verder blijft het natuurlijk een Lamborghini, dus je gaat niet anoniem door het verkeer.

Wat kost zo’n Urus met meer dan 2 ton op de klok? Dat valt nog vies tegen: de verkoper op Marktplaats wil er €188.445 voor hebben. Dat is flink minder dan de nieuwprijs van €348.219, maar voor een auto die 2 gelopen heeft is het heel veel geld.

Als je goedkoop een Urus wil scoren is dit slecht nieuws, maar je kunt het ook omdraaien: de Urus is erg waardevast. Dat is toch weer een reden om een Lamborghini Urus te kopen in plaats van een Audi RS Q8.