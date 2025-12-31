Een Lamborghini Urus met 2 ton op de klok, wat kost dat?

Spoiler: het valt tegen.
Als er één Lamborghini geschikt is om kilometers te vreten, dan is het wel de Urus. Of beter gezegd: dit is de enige Lamborghini waar je kilometers mee kunt vreten. Het mag dan ook geen verrassing heten dat de Lambo met de hoogste kilometerstand op Marktplaats een Urus is.
De auto in kwestie heeft er al 208.171 kilometer aan ervaring op zitten. De Urus dateert uit 2021, dus dat komt neer op een indrukwekkende 52.043 kilometer per jaar. We zullen maar niet berekenen wat dat aan benzine heeft gekost.
Als je het financiële middelen hebt is de Lamborghini Urus natuurlijk helemaal geen verkeerde keuze voor een daily driver. Je hebt ruimte, comfort en een dikke V8 met 650 pk. En je rijdt toch in iets speciaals. Dat er een Audi is met dezelfde techniek: lekker boeiend.
Voor Lamborghini-begrippen is dit exemplaar overigens vrij ingetogen samengesteld. De auto is gewoon uitgevoerd in het zwart, met als enige kleuraccent de groene remklauwen. Verder blijft het natuurlijk een Lamborghini, dus je gaat niet anoniem door het verkeer.
Wat kost zo’n Urus met meer dan 2 ton op de klok? Dat valt nog vies tegen: de verkoper op Marktplaats wil er €188.445 voor hebben. Dat is flink minder dan de nieuwprijs van €348.219, maar voor een auto die 2 gelopen heeft is het heel veel geld.
Als je goedkoop een Urus wil scoren is dit slecht nieuws, maar je kunt het ook omdraaien: de Urus is erg waardevast. Dat is toch weer een reden om een Lamborghini Urus te kopen in plaats van een Audi RS Q8.
Reacties
reactief zegt
€160.000,- lagere vraagprijs (dus nog lager ingekocht) dan nieuw is geen malse afschrijving. Is 80ct per km.
Dat doet een Audi RS Q8 ook ongeveer wel. Maar wel met een lagere aanschafwaarde, dus als je dat tonnetje verschil had geïnvesteerd is de Q8 alsnog een betere aankoop ;)
Blijkbaar zijn er voor bijna €190.000,- nog wel genoeg tokkies die graag doen alsof ze heel wat voorstellen.
Bizar dat je dit er blijkbaar voor vragen kunt met die km.stand.
tortuga zegt
Uiteindelijk is het niet te zien aan de buitenkant dus mensen denken gewoon ow wat vet. Maar aan de andere kant kan je even goed 1 kopen voor 50k meer met 1/4 van de km stand. En vermoedelijk toekomstige kosten vermijden.
Zag ook onlangs een filmpje over een verhuurbedrijf in de UAB die zo´n wagens heeft met gelijke km standen. Wie weet komt deze ook van daar?
Johanneke zegt
Stiekem wel benieuwd wat ze over 10-15 jaar kosten. Of er dan ook mensen die denken ja dat koop ik, want het kost 5k. Beetje zoals met oude Cayennes nu. Die koop je echt vanaf 5k.
rikv99 zegt
Deze wagen gaan denk nooit in Europa (zonder rare problemen) onder de 60k komen. Moet je voor de grap eens kijken hoe duur de 1ste generatie Ferrari California nog moet kosten bijvoorbeeld.
GJZ zegt
Hoelang gaat het duren voor er een 15 tot 20K kostende onderhoudsbeurt aan komt?
Ik denk niet lang
vetnek zegt
Mijn vuistregel bij dit soort voertuigen: 10% van de aanschafprijs gereserveerd hebben staan voor onderhoud en onvoorziene zaken.
JanJansen zegt
En dan te bedenken dat een Audi R8 voor 50-60k te koop is. En die wordt alleen maar meer waard.