Mercedes-Maybach GLS 600 rijtest video - Autoblog.nl

Mercedes-Maybach brengt luxe naar nieuwe hoogtes. Letterlijk, met de Mercedes-Maybach GLS 600 rijtest video.

Bij een Maybach-product denk je aan lange, luxe sloepen. Ik in ieder geval. Het was daarmee een kleine verrassing dat de komst van de Mercedes-Maybach GLS werd aangekondigd. Mercedes-Maybach maakte de stap naar SUV en dat brengt uitdagingen met zich mee. Want hoe blijft zo’n enorm groot ding comfortabel?

Rolls-Royce deed het al voor met de Cullinan en ook Mercedes-Maybach bewijst met de GLS 600 rijtest video dat ze het kunstje beheersen. In de speciale Maybach-rijmodus is het namelijk zo dat het rijcomfort maximaal geoptimaliseerd wordt voor de passagiers achterin.

Alle gebruikelijke zaken die je van een Mercedes-Maybach verwacht zitten op de GLS en meer. In het Nederlandse landschap oogt het natuurlijk wel een beetje gek. Zo’n lel van een SUV in een (peperdure) two-tone lak en glimmende grille. Deze auto voelt zich thuis in Dubai, Beverly Hills en Shanghai. Desalniettemin ging onze James Cordon uit de polder, Wouter, op stap met de Mercedes-Maybach GLS 600 voor een rijtest.

In tegenstelling tot de naam, zit er geen Mercedes V12 onder de kap maar de bekende 4.0-liter V8. De motor levert 588 pk (+22 EQ pk’s) en 730 Nm koppel. Daarmee is de SUV bijvoorbeeld minder krachtig dan een AMG, maar de Maybach heeft dan ook een geheel andere missie.

Bekijk de avonturen die Wouter beleefde in de Mercedes-Maybach GLS 600 rijtest video!