Weekend, tijd voor een nieuwe Autoblog podcast.

In deze Autoblog Podcast bespreken we de ervaring van Wouter in een 1.914 pk sterke Rimac Nevera. Heeft Wouter een bijzondere handtekening op zijn Porsche 996 gekregen én heeft Nicolas dan eindelijk de opvolger van zijn Jaguar gevonden?

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.