Aanwijzing dat de BMW Z4 Touring Coupé in productie gaat?

Is het gewoon oog voor detail, of gaat de BMW Z4 coupé in productie?

Gisteren trok BMW het doek af van de BMW (Z4) Touring Coupé. De overduidelijk op de huidige Z4 gebaseerde shooting brake is een hommage aan de Z3 coupé van zo’n 25 jaar geleden. Je zou het een soort scherp getekende hatchback kunnen noemen, maar de Touring Coupé is lager, breder en dikker dan je 1-Serie. En natuurlijk zijn er geen achterstoelen.

Nu zijn velen niet zo’n fan van modern BMW-design. Ondergetekende is daar ook niet geheel onschuldig aan. Als dinosaurus verlang ik terug naar de gouden generatie van de E46, E39 en E38. Of naar enkele modellen die daarvoor en daarna op de markt kwamen. Maar sinds Adrian van Hooydonk de scepter zwaait over de design-afdeling zit dergelijke elegenate eenvoud er meestal niet meer in. Het lijkt soms wel of de heilige huisjes van tafel gaan puur om de heilige huisjes van tafel te vegen. Een andere reden voor het verdwijnen van de Hofmeister-knik is er niet te verzinnen.

Ook de huidige Z4 is wat dat betreft niet echt mijn favoriet. Om een of andere reden is er een design gekozen waarbij de koets ‘naar voren’ leunt. Wat mij betreft klopt dat niet en is het onnodig voor een RWD auto, die zich juist uitermate goed leent voor de ‘gespannen boog’-look.

En dan toch, toen gisteren de Touring Coupé werd onthuld, kwam opeens dat gevoel van hebberigheid naar boven. Natuurlijk, sommige problemen blijven. Puur vanaf de zijkant is de neus te hoog en de frontoverhang daardoor te bulkig. Ook zijn er iets teveel lijntjes. Maar door de dakkapel achterop, is het opeens een stuk beter in balans. Eindelijk weer een dikke BMW die mijn naam roept. En aan de comments te zien niet alleen die van mij, maar die van velen onder jullie. BMW heeft een winnaar te pakken dus…

…Ware het niet dat er maar eentje gemaakt wordt. Althans, dat is tot op heden de planning. BMW doet er een klein beetje vaag over. Er komt in ieder geval geen gelimiteerde productierun, zo luidt het. Maar of dat ook betekent dat er helemaal geen productiemodel komt?

Wij grijpen in ieder geval vast aan de strohalmen. Zoals een klein detail dat bij fans niet onopgemerkt is gebleven. In het interieur (het interieur van de Z4 alleen dan verdronken in het atelier van Poltrona Frau) is het oog voor detail namelijk wel erg ver gegaan. In de infotainment unit is namelijk een plaatje opgenomen van de Touring Coupé zelf. Geen goedkope oplossing met een standaard Z4 roadster hier dus.

Een kleinigheid? Ja vast. Maar ach, wij dromen vast verder. Koop jij er ook eentje (na tien jaar) als ze ‘m op de markt brengen?