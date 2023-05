“Schumacher betaalde miljoen om contract teammaat te zien”

Rekordmeister Schumacher betaalde naar verluidt ooit een miljoen om het contract van zijn F1 teammaat te zien.

De Formule 1 geschiedenis is er eentje gevuld met legendarische momenten. Men zegt wel eens dat de F1 wereld net de echte wereld is, alleen dan met alles opgedraaid naar volume 11. Er is heroiek, er is drama en er zijn ook soms (erg) nare menselijke trekjes te ontwaren in onze helden. Nu willen we dit verhaal niet direct onder het laatste scharen, maar een vleugje sneu heeft het wel.

Struinend over de webz, kwam ondergetekende namelijk onlangs een verhaal tegen dat hij (derde persoon enkelvoud) nog niet kende uit de F1 wereld. En dat is *kuch* redelijk zeldzaam, gezien alle uren, dagen, maanden en jaren die reeds ‘verloren zijn gegaan’ met het opdoen van F1 kennis via de verschillende media. De kans bestaat daarom dat de gewaardeerde lezer er ook nog niet van weet. Dus bij deze even een moment op dat recht te zetten.

Het verhaal wil dat Michael Schumacher in 1993 een miljoen (Dollar?) heeft betaald aan zijn teammaat Riccardo Patrese. Waarom? Welnu, de Duitser wilde Patrese’s contract zien. Dit had een ‘goede’ reden. Schumacher verdiende op dat moment namelijk ‘maar’ twee miljoen Dollar bij Benetton. In zijn contract had hij echter een clausule op laten nemen dat geen van zijn teamgenoten meer dan hem mochten verdienen. Tenzij die teamgenoot in kwestie Senna, Prost of Mansell betrof.

Patrese paste met alle respect niet in dat rijtje thuis. De Italiaanse veteraan deed na een lange carrière zijn zeventiende en laatste seizoen in de koningsklasse. In feite was Patrese min of meer de Barrichello van zijn tijd. Hij won uiteindelijk zes races en pakte 37 podia. Het meest bekend werd hij echter doordat hij 256 races reed, wat destijds een record was. Totdat het in 2008 werd afgepakt door…Barrichello. Patrese was met andere woorden een groot talent dat nooit volledig doorbrak en uiteindelijk een zeer respectabele secondant werd. Wel met een leuke vrouw, trouwens.

Ook in 1993 pakte Patrese nog twee podia voor Benetton. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Halverwege het jaar was er enige wrevel met teambaas Flavio Briatore. Patrese praatte daarop met McLaren teambaas Ron Dennis over een potentiële overgang naar het team uit Woking. Die transfer zou nooit van de grond komen. Maar Dennis leerde hierdoor wel dat Patrese…drie miljoen per jaar verdiende. Meer dus dan Schumachers twee miljoen.

Nu wil het gerucht, wat Ron Dennis kennende niet heel ongeloofwaardig is, dat Ron dit gelekt heeft naar het kamp Schumacher. Dit om op zijn minst een beetje ergernis te creëren binnen Benetton en misschien zelfs om zelf een gooi te doen naar de diensten van Schumi. De Duitser en zijn team waren in ieder geval not amused. Zodanig zelfs dat ze kennelijk Patrese nog een miljoen bijverdiensten hebben gegeven in ruil voor het delen van de details van zijn contract.

Het bleek dat Patrese inderdaad drie miljoen kreeg, hoewel een deel daarvan (in)direct betaald werd door persoonlijke sponsors. Desalniettemin rook teambaas Flavio Briatore onraad. Hij wilde het supertalent Schumacher niet kwijtraken. Zodoende bood hij Schumacher een deal aan ter waarde van twintig miljoen Dollar. Nu koop je daar een boterham met hagelslag voor, maar in die tijd was het erg veel geld.

De rest is geschiedenis. Patrese pakte zijn miljoen extra en hield na 1993 op met F1 rijden. Schumacher werd grootverdiener en bleef nog twee jaar bij Flava Flav en Benetton. Dat team pakte met de Duitser in 1994 en 1995 de rijderstitel en in 1995 ook de constructeurstitel als Benetton-Renault. Ron Dennis bleef in eerste instantie met lege handen achter. Hij verloor Senna aan Williams, kreeg in 1994 hopeloze Peugeot-motoren. De niet altijd even sympathieke Brit zou met zijn team pas in 1997 weer een race winnen.

Heel soms werkt karma dus toch (een beetje). Hoewel; als je nu kijkt heeft Schumacher natuurlijk geen geluk gehad, Is Flava Flav verbannen uit de sport en is Ron Dennis min of meer weggestuurd bij zijn eigen team. Zo zijn de dingen ook altijd weer relatief.