Is dit de beste of slechtste speciale editie aller tijden?

Had Mercedes een briljant slechte of juist briljant goede keuze gemaakt met misschien wel de gekste speciale editie ooit?

Tegenwoordig is het niks minder dan normaal dat de Duitse Drie ook ‘lagere’ segmenten bedienen. De 1 Serie en i3 van BMW bijvoorbeeld, of de A1 en A3 van Audi. Ook voor Mercedes was het eigenlijk al bizar dat er een 190E kwam, des tijds het equivalent van een C-Klasse. En daar kwam toen de A-Klasse onder, maar niet zoals we die nu kennen.

A-Klasse

Nee, de eerste Mercedes A-Klasse (W168) was een notoir uitstapje voor Benz. De betaalbare Mercedes moest namelijk een soort allemansvriend worden en daarvoor vond Mercedes een soort MPV-vorm uitermate geschikt. Het resultaat is dat een bepaald soort koper vooral de A-Klasse zag zitten, en laten we het zo zeggen: dat waren geen tieners op zoek naar hun eerste auto.

Om nou te zeggen dat het een flop was, da’s onjuist. Maar een echt denderend spannende auto werd het nooit, ook niet als A210 Evolution. Heel misschien als de A38 AMG met twee motoren(!) wat was geworden. Kortom: als je weet hoe het AMG-arsenaal eruit zag anno 2000, is er genoeg te kiezen om een speciale editie uit te brengen ter ere van Mika Häkkinen. Deze Finse F1-coureur die voor McLaren-Mercedes reed verdiende een speciale editie volgens Mercedes en dat werd geen S63 AMG. Ook geen CLK 55 AMG. En zelfs geen C36 AMG. Het werd een A160.

Mercedes A160 Häkkinen Edition

Ter ere van het succes van de McLaren-Mercedes-renstal kwamen er 250 van deze omgebouwde Mercedes A160-en op de markt. 125 edities met de naam van de teamgenoot van Häkkinen, David Coulthard. Maar, sorry David: da’s een beetje als een Sergio Perez-editie kopen om het succes van Red Bull in de afgelopen drie jaar te vieren. Je wil dus eigenlijk één van die 125 anderen, de Häkkinen Edition.

Een A160 Häkkinen Edition is vrij makkelijk te spotten. Op basis van een grijze A werd met airbrush eenzelfde design aangebracht als de F1-wagens van McLaren-Mercedes. Inclusief felrode skirts en splitters. Motorisch bemoeide AMG zich nauwelijks met de 102 pk sterke 1.6 liter viercilinder, maar je kreeg wel een AMG-einddemper en AMG-velgen. Toe maar. Schakelen ging trouwens niet met de hand, maar met de semi-automaat. Dus eigenlijk wat Häkkinen ook had. Ongeveer.

Binnenin kon je natuurlijk niet aan komen zetten met de treurnis die standaard in een A-Klasse te vinden is, dus krijg je een dashboard in het rood, een rode stuurring en rode stoelen. En voor zijn tijd vrij veel opties, zoals elektrische ramen achter. Overigens komen de aluminium pedalen met rubberen noppen direct uit een Mercedes SLK.

Kopen

Je raadt al waarom wij deze Mercedes A160 Häkkinen Edition behandelen: hij staat te koop! Nou ja, te veil. Een Duits bedrijf doet nummer 224 van de 250 gebouwde F1 Editions van de hand. Alle Häkkinen-details zijn nog aanwezig en de kilometerstand is slechts 2.354 km. Oh ja, en de handtekening voorop is van Mika. Al wordt daar wel mutmaßlich original bijgezet: vermoedelijk origineel.

Wat dat moet opleveren? Zeg het maar. Een A160 is niet zo begeerlijk en we betwijfelen of de Häkkinen Edition, naast hoe bizar die is, echt een collector’s item is. Bovendien: ga je ooit nog rijden met een 2.354 km ervaren gesigneerde verzamelaarsauto? Of überhaupt met een W168 A-Klasse? In ieder geval heeft iemand er met nog 11 dagen op de klok al 7.000 euro voor over.