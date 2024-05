Dit is de zeldzaamste auto van de autosloperij

Een aardig indrukwekkend merendeel van de G-Klasses die Mercedes bouwde, rijdt nog.

Voor het grootste gedeelte van de mensen is een auto een ding. Iets dat min of meer zo inwisselbaar is als je koffiezetapparaat. Als je dus zo ver bent dat ‘iemand die er verstand van heeft’ zegt dat je auto total loss is, dan breng je hem naar de sloop. Op zich nobel, want van alle recyclebare materialen (en dat zijn er veel dezer dagen) wordt dan iets nieuws gemaakt en bruikbare onderdelen kunnen andere kapotte auto’s weer een nieuw leven geven.

Oplappen

Maar ’total loss’ bestaat eigenlijk niet. Of het economisch handig is om een auto een nieuw leven te geven, dat verschilt op basis van je insteek. Maar eigenlijk is elke auto weer op te lappen. Of nog beter: sommige auto’s weigeren gewoon een sloperij van dichtbij te bekijken. Zoals de Mercedes G-Klasse.

Met de komst van de eerste elektrische G en de opwaardering van het model met benzinemotor, draait de Mercedes G PR-molen weer op volle toeren. Michael Schiebe, hoofd van het team achter de G-Klasse, geeft een leuk statistiekje bij een interview in Frankrijk. Duurzaamheid en vooral hoe lang die accu’s het nou echt gaan volhouden is iets waar men nog sceptisch over kan zijn. Schiebe bevestigt dat duurzaamheid de tweede naam is van de G-Klasse.

80 procent

Volgens Schiebe rijdt namelijk nog 80 procent van de gebouwde Mercedes G-Klasses nog rond! Gezien het feit dat ergens vorig jaar de 500.000ste is gebouwd, betekent dat getal dat er nog meer dan 400.000 G-Klasses rondrijden. Nou heeft Mercedes ook in 80 procent van de looptijd van de G een reputatie gehad qua kwaliteit, maar dat moet ook wel volgens Schiebe. Hij zegt het zo: een G-Klasse kost veel geld, maar dat geld investeer je in het enorm lang ermee kunnen rijden. “Een goedkopere auto had onder de streep even veel gekost omdat je er twee of drie oprijdt in dezelfde tijd als één G-Klasse”.

Keuze

Of de elektrische G 580 de reputatie van de Mercedes G-Klasse qua robuustheid kan behouden? Dat moet blijken, maar Schiebe zegt dat de auto er vooral is om de keuze reuze te maken. De V8 is niet dood omdat mensen die nog graag willen, dus geeft Mercedes die optie in de G63. “Mensen die de G willen zoals ‘ie was, krijgen hem op die manier. Potentiële klanten die graag willen dat ‘ie elektrisch is, hebben die keuze nu ook. Zo kunnen wij meer klanten bereiken.” Overigens is de G 550 nu geen V8 meer maar een zes-in-lijn. Aangezien de G 550 en G63 lange tijd de enige keuze waren in de VS, is dit voor het eerst dat de VS een G-Klasse krijgt met minder dan acht cilinders.

Oftewel: je hebt nu geen reden meer om níét een G-Klasse te kopen. Ze gaan oneindig mee, ze zijn zowel benzine als elektrisch aangedreven en ze zijn het toppunt van behoudend. Ideaal! (via Motor1)