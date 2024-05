Uitslag Sprint Shootout: GP Miami, Ricciardo excelleert

De coureurs schieten in de Sprint Shootout in Miami hun pijlen op elkaar af als waren zij Tony Montana met zijn kleine vrind. Wie blijft aan het einde staan?

Een nieuw F1 weekend, een nieuwe Sprint Shootout. Want jawel, net als in China wordt ook het Grand Prix weekend in Miami opgefleurd door een Sprint Race en Sprint Shootout. Er zijn er zes dit jaar en het is altijd een beetje dubbel. Aan de ene kant, ‘doet de vrijdag er ook toe’. Aan de andere kant is zo’n Sprint toch net niet hetzelfde als een echte Grand Prix.

Misschien is het idee van Eddie Jordan niet zo gek. Hij stelde onlangs voor de Sprint races het domein te maken van jonge dan wel nieuwe coureurs met minder dan twee jaar F1 ervaring. Op die manier zou het voor de teams nog steeds belangrijk zijn, maar kunnen de vaste coureurs zich gewoon richten op kwali en race. Tegelijkertijd zouden jonge honden wat meer kansen krijgen zich in de kijker te rijden en kijkers de kans om te zien welke talenten het echt gaan maken. Jordan heeft wel eens slechtere ideeën gehad, dunkt ons. Maar voor nu zitten we nog vast aan dit format. Vooruit dan maar. Max weer op 1?

SQ1

Leclerc zet als eerste aan voor een snelle tijd. De Monegask miste een groot deel van de oefensessie door een spin die mogelijk het gevolg was van een technisch probleem. In zijn eerste snelle ronde maakt hij al snel weer een voutje. Op de mediums gaat hij naar een 1:50. Dat is uiteraard niet snel genoeg. Het moet minimaal 20 seconden harder. Zhou en Bottas zetten dan tijden neer, maar (uiteraard) zijn Stroll en Alonso nog sneller. Verrassend genoeg is Stroll voor nu een tiende sneller dan zijn ervaren teammaat.

Verstappen, Piastri en Perez zijn allen nog ongeveer drie tienden sneller dan Stroll. De verschillen onderling zijn uiterst klein. McLaren lijkt er aardig bij te zitten dit weekend. Hoewel de update op de auto van Norris zich nog moet bewijzen. Tsunoda is nipt sneller dan Stroll en nestelt zich op P4. De Mercs splitsen met zijn tweeën de Astons. En dat is bijzonder, want tussen de Astons zit iets meer dan een tiende.

Een harig momentje volgt dan als Bottas gewoon instuurt op tempo recreantenvoetbal terwijl Piastri aan komt stormen voor een nieuwe snelle ronde. De Fin raakt de Ozzie bijna. Dat wordt een strafje. Maar de sessie warmt nog harder op dan het asfalt. Want Magnussen gaat naar P3.

Ook Ric rijdt zich een stukje naar voren, net als Hulkenberg. Hoewel het bij de Duitser niet overhoudt. Het is echter genoeg, want de usual suspects vallen weer af. Gasly, Zhou, Bottas, Sargeant en Albon gaan niet verder. Het is de eerste keer dat Sargeant sneller is dan Albon in een Shootout of kwalificatie. Maar dat komt ook omdat Albon een bochtje afsnijdt in zijn laatste ronde.

SQ2

Perez gaat naar een 1:27.865 met ruim 340 km/u op het tweede rechte stuk. Ricciardo is maar drie tienden trager en gaat daarmee harder dan de twee Astons. VCARB ziet er bij vlagen snel uit dit weekend. Maar daar is Norris dan eindelijk. 1:27.597. Gaat Max Emilian daar makkelijk onderdoor?

Neen! VER is slechts vierde. Niet alleen achter Norris, maar ook achter Perez en Leclerc. Onderin beeld zien we opeens veel geel. Kennelijk is de verbetering van de baan opeens opgehouden. Beide Mercs roken een zware pijp. Zij worden nummer 11 en 12. Ocon, Magnussen en Tsunoda vallen ook weg voor SQ3. Hamilton heeft ook nog even de muur gekust en is een paar honderdsten trager dan Russell. Geen lekker dag voor team zilver dus.

SQ3

De sessie tikt af naar 3,5 minuut op de klok zonder actie op de baan. Best bijzonder want voor het eerst gaat iedereen nu naar buiten op softs. Hulk zit vooraan het treintje auto’s. De McLarens en Ferrari’s laten het aankomen op de laatste secondes. Perez zet een 1:27.876 neer en dat is teleurstellend omdat hij met de mediums in SQ2 sneller was. Verstappen zit dan op paars-paars en gaat ruim twee tienden harder.

Maar Leclerc zet een snellere middelste sector neer. De Monegask gaat richting de meet maar komt daar een tiende tekort. Hij verschalkt dus wel Perez. Norris dan? Nee, dat wordt ‘m niet. De Brit laat het uit zijn handen glippen op het moment dat het erom gaat en is zelfs slechts negende.

Ricciardo doet het wel goed. Met zijn nieuwe chassis dat hij in China kreeg, laat hij eindelijk weer een echt teken van leven zien met P4. Sainz is ‘degelijk’ vijfde voor Piastri. Bij Aston Martin is het weer P7 en P8, maar dat Stroll ook nu sneller is dan Alonso is best bijzonder. Hulkenberg tenslotte heeft door de Haas naar de derde sessie te slepen alweer een heldendaad verricht. Maar de auto blijkt daar vervolgens weinig te zoeken te hebben.

Na de meet zegt Verstappen ‘lol’ omdat hij niet verwacht had met deze ronde eerste te staan. Maar die ene ronde op softs was voor niemand echt vriendelijk.

VER – LEC – PER – RIC – SAI – PIA – STR – ALO – NOR – HUL

Uitslag F1 Sprint Shootout Miami