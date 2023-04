Autoblog Podcast 6: Enzo Knol en de politie + Lightyear is kansloos

Is Lightyear nog levensvatbaar en had Enzo Knol zich misschien beter iets anders kunnen gedragen toen zijn Porsche aan de kant werd gezet?

En natuurlijk die prangende vraag van @nicolasr : Welke auto zou Koning Willem-Alexander eigenlijk moeten rijden? Had hij misschien wel een Lightyear One in bestelling? Dat en meer hoor je in alweer Podcast #6!

Kijk hem hierboven of luister of download hem.

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.