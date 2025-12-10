Van deze occasion moet je óf braken, óf je wordt er juist heel er blij van

Iets er tussenin is niet mogelijk, denken wij.

Niks is zo persoonlijk als smaak. Er zijn zelfs spreekwoorden over, zoals dat je er niet over kunt twisten enzo. En dat brengt ons direct naar de occasion die we hebben gevonden op onze favoriete site Marktplaats. Je wordt er óf misselijk van, óf er komt misschien een klein druppeltje vreugdevocht vrij.

Het gaat hier om een Porsche 911. En ja, daar zijn intussen een miljoen uitvoeringen van, dus een beetje duiding is gewenst. We hebben het hier over een Porsche 997.2 Turbo Cabriolet. Tot nu toe is dat louter een recept voor vreugde, maar dan kijken we even naar de kleur.

Die is namelijk ‘Malachite Green Metallic’ en daar zit hem de kneep een beetje. Want navraag op de redactie leerde al dat er slechts twee kampen zijn. Het ene kamp vindt hem vreselijk vies en lelijk en het andere kamp is er weg van en zou hem bij voldoende geld direct in de garage zetten.

Wordt het braken of zwijmelen?

Ondergetekende hoort bij het tweede kamp. Een andere kleur dat normaal op een verder geniaal uitgevoerd exemplaar van een van de beste generaties 911, dat is episch. En dan heeft deze occasion ook nog eens een verhaal!

De oplettende autonerd heeft namelijk al gezien dat er iets vreemds is aan de data die bij het voertuig horen. Zo is hij op 30 juli 2009 geproduceerd terwijl de facelift pas leverbaar was voor het grote publiek vanaf september van dat jaar. Dat kan helemaal niet dus. Tenzij… het een voorserie van Porsche AG zelf is. Kijk, dat doet het goed op de voetbalclub natuurlijk.

Maar wat krijg je dan nog meer, behalve een unieke kleur en een auto uit de voorserie? Nou, de bekende 3.8 liter 6-cilinder boxer met twee turbo’s en een piekvermogen van 500 pk. Daarmee knalt hij in 3,7 seconden naar de honderd en stopt hij pas met versnellen bij 312 kilometer per uur. En allemaal met de toen gloednieuwe 7-traps PDK in plaats van een ouderwetse automaat.

En dan wil jij nu weten waar hij te koop staat en wat ze ervoor moeten hebben zeker? Nou, dat komt goed uit, want ik ging het net zeggen. Deze occasion staat bij Porsche Centrum Twente en hij mag met je mee naar huis voor slechts 199.900 euro.

Staat dat geld even niet op je Pennierekening, maar wil je wel wegdromen bij zijn mooie verschijning, kijk dan even hier op Marktplaats. Doe dat overigens ook als je weer eens lekker wil braken, dan kan dat op dezelfde pagina!

@wouter, heb je eindelijk die nieuwe Porsche al eens gekocht?