Lewis Hamilton zit op de verkeerde plaats in de Mercedes W14

Lewis Hamilton doet uit de doeken dat hij in de W14 het gevoel heeft op de verkeerde plaats in de auto te zitten.

Lewis Hamilton is nog geen vrienden geworden met de Mercedes W13 en diens opvolger, de W14. De Britse kampioenschaps-veelvraat stond in Australië weer op het podium. Daardoor is dit nu al het 17de opeenvolgende seizoen is dat Hamilton een podium scoort. Een record dat Lewis moest delen met Schumacher (16 seizoenen), maar nu alleen heeft. Desalniettemin maakt LH44 er geen geheim van dat de W13 maar ook de W14 niet zijn favoriete auto’s zijn.

Vorig jaar had dat een logische verklaring. De W13 was te traag, moeilijk af te stellen en stuiterde alle kanten op. Dit jaar is dat stuiteren in ieder geval een stuk minder geworden. Maar toch klaagt Lewis vanaf de wintertest al over een minder gevoel met de auto. Nu blijkt daar ook een wat meer concrete verklaring voor te zijn.

Volgens HAM zitten de coureurs van Mercedes namelijk op de verkeerde plek in de W14. Nu zal je zeggen ‘er is toch maar één plek in de auto’? Uiteraard, echter heeft Lewis het over hoe ver ‘naar voren’ hij en George in de W14 zitten. Ook ten opzichte van de coureurs bij andere teams.

Dat zit zo: hoewel de maximale breedte (200 cm) en hoogte (95 cm) van de auto’s reglementair vastgelegd zijn, geldt dat niet voor de lengte. Althans, er zijn wel regels die de lengte indirect beïnvloeden, maar er is geen keiharde limiet. Verschillende teams hanteren dan ook verschillende autolengtes. Over de keper genomen meet de moderne F1 auto een Rolls-Royceësque 5,5 meter lang. Mercedes kiest al enkele jaren voor een size matters aanpak, met de langste bak.

Omdat de zitpositie in de Mercedes dus ook nog eens dichter bij de voorwielen geplaatst is dan bij de andere teams, heeft dit een dubbel effect. Deze twee dingen aan elkaar gekoppeld, betekenen dat de coureur enorm ver verwijderd zit van de achterwielen. En Lewis claimt dat hij daardoor minder goed kan voelen wat de auto onder hem doet:

I don’t know if people know, but we sit closer to the front wheels than all the other drivers. Our cockpit is too close to the front. When you’re driving, you feel like you’re sitting on the front wheels, which is one of the worst feelings to feel when you’re driving a car. It’s just something I’ve really struggled with. If you were driving your car at home and you pulled the wheels right underneath your legs, you would not be happy when you’re approaching the roundabout. Lewis Hamilton, zit graag op de achterwielen

Toto Wolff geeft aan dat hij de opmerkingen van zijn zevenvoudig kampioen serieus neemt:

We’re dealing with the big concept of driver position. Obviously that’s one of the most important things. And when a seven-time world champion has an opinion, it’s important to listen to it. Toto Wolff, wilde bijna achtvoudig kampioen zeggen

Maar ja, het is de vraag of Mercedes hier echt iets mee kan doen gedurende het seizoen. Monocoques zijn allemaal FIA gehomologeerd en kan je niet zomaar veranderen. En het hele ding verder naar achter plaatsen zal vermoedelijk niet zomaar gaan. Althans niet zonder het aero-concept helemaal op de schop te gooien. Iets wat dan weer niet zomaar kan onder het budget cap. Enfin, we gaan het zien…