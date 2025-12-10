En het erge is, het is gewoon te bestellen…

Tegenwoordig is er al zo vreselijk veel te krijgen, dat het steeds iets moeilijker wordt om jezelf te onderscheiden. En waar kan dat nou beter mee dan met allerhande opties die zo bijzonder zijn dat niemand er nog aan heeft gedacht.

Denk aan het bloemenvaasje in de eerste New Beetle van Volkswagen, of de parfum die je in de luchtroosters kon plaatsen, wat onder anderen de Mercedes S-klasse had. Of alle logo’s verlicht, ook zoiets, al is dat laatste -helaas- ook al geen zeldzaamheid meer.

Maar het moet dus heel erg gek als je je nog wil onderscheiden in het huidige autolandschap en dat , dames en heren, is gelukt. Vol trots presenteren wij u de debielste optie ooit verkrijgbaar in een auto!

We hebben het -natuurlijk- over een 40 inch bioscoopscherm met een beamer in het dak, zodat je achterin de echte bioscoopervaring kunt beleven. Ja echt, geen grap. Je kunt het maar beter lekker naar je zin hebben in de file, niet?

Dit moet wel de debielste optie ooit zijn in een auto

Het megagrote scherm is te krijgen in de Maextro S800, een Chinese kloon van de Mercedes-Maybach S-klasse. Mede omdat hij op die auto lijkt, is het helemaal geen slechte poging om een luxe slee te bouwen. Echt alles zit erin, van een koelkast tot loungestoelen die je ook nog eens kunnen masseren en een sterrenhemel.

En dus dit grote scherm en een projector. Die je kunt gebruiken terwijl je de ramen met 1 druk op de knop ondoorzichtig maakt en je in de bioscoop waant. En je hoort alles extra goed, omdat er een elektromotor inzit die geruisloos zijn werk doet. En als je een film van Martin Scorsese wil kijken kun je de range extender gebruiken zodat je het al die uren volhoudt.

Tja, een debiele optie, maar het kan. Wij denken hier dat het best wel had kunnen werken, in samenwerking met een andere debiele optie. Een popcornmachine tussen de achterstoelen.

Maar ja, daar hebben ze weer niet aan gedacht. Gemiste kans!