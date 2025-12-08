Heeft deze occasion het record ‘snel kilometers maken’ in de pocket?

Want poeh, als we het over snel kilometers maken hebben, staat deze Mercedes best wel hoog.
Het was weer fijn, in de baas z’n tijd een beetje door Marktplaats bladeren op zoek naar een occasion die de moeite van het schrijven waard was. En ja, die hebben we gevonden. Het lijkt een heel gewone auto, maar er is iets speciaals mee aan de hand.
De Mercedes E300 de estate ‘Luxury Line’ line heeft namelijk 386.913 kilometers op de klok. Dat is op zichzelf al veel, maar deze occasion heeft het in twee jaar gedaan. Ja echt, bijna 4 ton in twee jaar. Met dezelfde eigenaar ook nog. Die de nodige liters diesel in de tank heeft moeten gooien, want dat goedje is het enige dat hij lust.
Op 7 april 2023 werd hij op kenteken gezet, dat betekent dat hij gerekend met de datum van vandaag (8 december 20250 hij 976 volledige dagen heeft rondgetuft. Als we de kilometerstand delen door het aantal dagen, dan heeft deze Benz ruim 346 kilometer per dag afgelegd, 7 dagen per week en schrikkeljaar incluis.
Hoe de auto is gebruikt, staat niet bij de advertentie. Wij denken zelf dat hij in dienst is geweest bij een taxibedrijf dat dagelijks lange ritten reed. Van Maastricht naar Schiphol en terug, bijvoorbeeld. Of als directie-auto, zoiets. Maar mocht je deze occasion persoonlijk kennen, dan zijn we zeer benieuwd.
Dus wil jij een zo goed als nieuwe Mercedes E300 Estate met 313 pk, ga dan naar Marktplaats en sla je slag voor slechts 17.750 euro. Je buren zullen denken dat je een heel goede nieuwe baan hebt.
En dat is het belangrijkste, toch? ;-)
Reacties
Johanneke zegt
Dit zijn wel indrukwekkend veel kilometers ja. Zo’n auto zou eens door klokje rond moeten gaan, plus eens in de motor kijken. Heel benieuwd of de slijtage meevalt of tegenvalt.
Robert zegt
Mee eens. Ik verwacht overigens dat er technisch gezien niet heel veel aan de hand hoeft te zijn; dit zijn hoogstwaarschijnlijk vrijwel allemaal snelweg kilometers. Je ziet bij dit soort km-standen wel vaak meer steenslagschade op het front, de motorkap en de voorruit als typische ‘slijtage’. Ook het zitmeubilair is bij Mercedes niet meer zo onkwetsbaar als drie, vier generaties geleden.
Ik zou het nog wel aandurven.
minimoke1984 zegt
Dat dus. Die motor is altijd warm geweest. Slijtage is nihil want deze diesels draaien bij 2000tpm bij 120-130km/u. Ideaal dus. Ook relatief weinig starts gehad enz. Dus deze loopt denk ik zonder problemen naar t dubbele of meer. In deze uitvoering ook alle opties..dus prima als je de komende jaren een diesel zoekt voor 40-60k p/jr
shane12 zegt
EDIT: Check, overheen gelezen, dankje!
kniesoor zegt
Het vermogen moet ook nog even worden aangepast, een E300de heeft 306 peekaa systeemvermogen 😬