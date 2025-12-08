Heeft deze occasion het record ‘snel kilometers maken’ in de pocket?

Want poeh, als we het over snel kilometers maken hebben, staat deze Mercedes best wel hoog.

Het was weer fijn, in de baas z’n tijd een beetje door Marktplaats bladeren op zoek naar een occasion die de moeite van het schrijven waard was. En ja, die hebben we gevonden. Het lijkt een heel gewone auto, maar er is iets speciaals mee aan de hand.

De Mercedes E300 de estate ‘Luxury Line’ line heeft namelijk 386.913 kilometers op de klok. Dat is op zichzelf al veel, maar deze occasion heeft het in twee jaar gedaan. Ja echt, bijna 4 ton in twee jaar. Met dezelfde eigenaar ook nog. Die de nodige liters diesel in de tank heeft moeten gooien, want dat goedje is het enige dat hij lust.

Op 7 april 2023 werd hij op kenteken gezet, dat betekent dat hij gerekend met de datum van vandaag (8 december 20250 hij 976 volledige dagen heeft rondgetuft. Als we de kilometerstand delen door het aantal dagen, dan heeft deze Benz ruim 346 kilometer per dag afgelegd, 7 dagen per week en schrikkeljaar incluis.

Hoe de auto is gebruikt, staat niet bij de advertentie. Wij denken zelf dat hij in dienst is geweest bij een taxibedrijf dat dagelijks lange ritten reed. Van Maastricht naar Schiphol en terug, bijvoorbeeld. Of als directie-auto, zoiets. Maar mocht je deze occasion persoonlijk kennen, dan zijn we zeer benieuwd.

Dus wil jij een zo goed als nieuwe Mercedes E300 Estate met 313 pk, ga dan naar Marktplaats en sla je slag voor slechts 17.750 euro. Je buren zullen denken dat je een heel goede nieuwe baan hebt.

En dat is het belangrijkste, toch? ;-)