De overheid juicht voor vervuilende dieselbusjes

We zijn nog maar een paar maanden onderweg, maar de geldkraan staat al flink open!

We hebben het er al jaren over en sinds 1 juli van dit jaar was het dan echt zover. Sinds die dag wordt er in meerdere Nederlandse steden consequent gehandhaafd op zero-emissiezones. Bestelwagens of vrachtwagens die niet voldoen aan de emissieregels lopen direct kans op een boete.

De waarschuwingsperiode is in verschillende gemeenten voorbij. Wie het niet goed geregeld heeft, is de pisang en gaat betalen. En flink ook. De boetes zijn namelijk niet mals; 120 euro voor een bestelwagen en 310 euro voor een vrachtwagen die niet aan de eisen voldoet.

Sinds de invoering van de zero-emissiezones zijn er 29.536 boetes uitgeschreven in Nederland. Dit hoge aantal is mede te verklaren doordat verschillende gemeentes de recidivetermijn vanaf september verkortte naar twee dagen. Dit betekent dat een bestuurder al na 48 uur opnieuw een boete kan krijgen voor dezelfde soort overtreding. Daarmee komt de boetepot uit op een bedrag tussen de € 3,5 miljoen en € 9,2 miljoen. Het daadwerkelijke aantal zal ergens in het midden liggen.

Rotterdam is Nederlands Kampioen milieuzoneboetes

In Rotje Knor werden de meeste ondernemers gesnapt. 14.021 van hen kregen een dikke boete nadat er bijna 28.000 waarschuwingen werden verstuurd. Den Haag staat op een keurige tweede plaats. In de Hofstad hebben oude dieselrijders nu al 4.646 keer de bruine poeplap mogen trekken omdat ze in het centrum kwamen. Zou onze koning Willy daarom zijn ouwe A8 TDI hebben ingeruild voor een hybride op benzine?

De stad waar ze auto’s het allermeeste haten, doet het nog best goed eigenlijk. Amsterdam deelde pas 663 boetes uit. In de gemeenten Amersfoort, Delft, Groningen, Haarlem en Nijmegen zijn nog geen boetes uitgedeeld. Daar wordt later pas gestart met het beboeten van vieze voertuigen in de binnenstad.

Maar ja, de regels zijn glashelder. Sinds 2025 mogen bestelbussen en vrachtwagens die nieuw zijn op kenteken alleen nog met uitstootvrij aandrijving binnen zero-emissiezones. Bestaande voertuigen krijgen een overgangsregeling, maar alleen onder strikte voorwaarden. De meest vervuilende voertuigen, op diesel of benzine, zijn al uitgesloten.

En daar steekt meteen een groot probleem op. Vooral kleine ondernemers kunnen zo’n elektrische bus niet betalen en zijn dus veroordeeld tot het betalen van flinke boetes. Of ze kiezen ervoor om maar helemaal niet meer in de grote steden te komen, zij hebben werk zat en de bewoners zoeken het maar lekker uit met hun verstopte wc. Bedank de overheid maar.

En weet je, ik zou het nog begrijpen ook.