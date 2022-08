Autoblog Spot van de Week: Mercedes-AMG One

Een Formule 1-auto op de openbare weg tegenkomen. De Mercedes-AMG One is Autoblog Spot van de Week!

Het is vakantietijd, heerlijk. Als je in de auto de grens overgaat kun je van alles tegenkomen. Op exotische locaties als Monaco is het gegarandeerd raak. Maar hoe gaaf is het als je iets heel bijzonders spontaan tegenkomt op de openbare weg?

Het overkwam Autoblog-lezer @dutchcarphoto. De lezer was onderweg naar Stuttgart toen er opeens een Mercedes-AMG One opdook. Dat is even in je ogen wrijven, want dit zie je niet elke dag.

De hypercar van Mercedes-AMG begeeft zich in zijn laatste testfase. Daar horen ook kilometers op de openbare weg bij. De kans dat je de auto tegenkomt is heel klein, maar deze Autoblog-lezer wil dus met de neus in de boter.

Aangezien de One niet ontzettend hard aan het rijden was besloot @dutchcarphoto de auto te volgen. Een stukje autobahn en later de afslag, waar de AMG uiteindelijk verdween achter slot en grendel op het terrein van Bosch Engineering GmbH.

Nog voordat de Mercedes-AMG uit het beeld verdween schoot de Autoblog-lezer een paar plaatjes en deelde deze op Autoblog Spots. En dat resulteert in de Autoblog Spot van de Week. Gefeliciteerd @dutchcarphoto, een fysiek aandenken aan deze topspot in vorm van een Autoblog pet komt je kant op!

Meer foto’s van de Mercedes-AMG One spot bekijk je op Autoblog Spots.