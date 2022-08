Perez kan Verstappen verslaan, scoort liefst goedkope Taco’s

Sergio Perez denkt dat hij Verstappen kan verslaan en kampioen kan worden. Het liefst scoort hij echter goedkope Taco’s.

Sergio Perez had vorig jaar een lastig eerste seizoen bij Red Bull Racing. Geheel verrassend was dat overigens niet. Immers hadden zijn voorgangers Gasly en Albon ook enorme moeite gehad om onze held Max Verstappen bij te houden in de RB15 en RB16. Zodanig zelfs dat zij respectievelijk een demotie kregen terug naar het juniorteam respectievelijk naar een testrol. Inmiddels hebben beiden weer laten zien dat het echt geen totale koekenbakkers zijn. Doch de Red Bulls hadden kennelijk een afstelling/karakteristiek waardoor eigenlijk alleen Verstappen er keihard mee kon gaan.

Herbert

Perez had het voordeel dat hij met zijn ervaring ietsje meer krediet had en wat koeler kon blijven dan Gasly en Albon. Die twee wisten dat hun kans bij Red Bull normaal gesproken een soort make or break situatie zou worden voor de rest van hun carrières. Een beetje zoals dat gold voor Jos Verstappen in 1994 bij Benetton. Net zoals Herbert bij Benetton uiteindelijk ons’ Jos verving en twee overwinningen pakte naast Schumacher, raapte Perez de kruimels op in Azerbeidzjan. Daarnaast deed hij zijn zaak veel goed met zijn verdedigende acties in de laatste Grand Prix van het jaar. Perez toonde daar dat hoewel hij misschien niet zo snel kon zijn met de RB16B als Verstappen, de racecraft er in principe wel inzit.

Sergio campeão

Dit positieve momentum van het eind van afgelopen jaar, leek de Mexicaan dit jaar sterk door te zetten. Een paar keer was hij sneller dan Max in de kwalificatie, wat vorig jaar een absolute zeldzaamheid was. Highlights waren de pole in Saoedie-Arabië en de winst in Monaco. Na die Grand Prix van Monaco stond PER kort achter VER in het kampioenschap. Sommigen speculeerden dat Sergio misschien wel écht een bedreiging zou kunnen gaan vormen voor Max in het kampioenschap.

Auto beter gemaakt voor Verstappen

Een handvol races later is het beeld echter weer heel anders. Perez heeft steeds meer moeite goede kwalificaties te rijden. In de races komt het vaak nog wel aardig voor elkaar, maar het tempo van Verstappen kan hij niet volgen. De Mexicaan had hier eerder al wat over gezegd, maar spreekt in gesprek met Sport Bild nog eens duidelijk uit waar hij denkt dat dat aan ligt:

Ik voel me goed in de auto, maar niet perfect. In het begin van het seizoen had ik er de snelheid echt goed inzitten. Nu hebben we de auto verder ontwikkeld en past deze minder bij mijn rijstijl. Ik moet me dus aanpassen, want de auto past nu beter bij Max en zijn rijstijl. Ik zal dus zo snel mogelijk stappen moeten maken en ook hopen dat we weer iets meer in de richting gaan waar we in het begin van het seizoen op zaten. Sergio Perez, voelt het uit zijn handen glippen

Coulthard, Barrichello en Bottas

Perez denkt wel, net als David Coulthard, Rubens Barrichello en Valtteri Bottas dat deden, dat hij zijn epische teammaat in principe zou kunnen verslaan. Sterker nog, Checo stelt dat hij al een paar keer heeft laten zien dat hij dat kan. Hij weet echter ook hoe goed Verstappen is en dat het punt vooral zal zijn hoe vaak hij onze held kan hebben:

Max is onvoorstelbaar goed, heel uitgenast voor zijn leeftijd en heeft een goed gevoel voor de auto. De vraag is echter niet óf ik hem kan verslaan, maar in hoeveel van de races ik voor hem aan de meet kan komen. Het gaat om de consistentie. Dat onderscheidt de kampioenen van de rest. SP11, weet dat hij een zware dobber zal hebben aan MV1

Taco

Tenslotte spreekt Perez nog even over zijn toekomst in de sport. Een toekomst die opeens onzeker bleek nadat Racing Point hem de zak gaf, maar daardoor juist een extra boost kreeg door zijn kans bij Red Bull. Perez heeft momenteel een contract tot en met 2024 bij de energieblikkengigant. Hij denkt echter niet dat dit zijn laatste verbintenis is. Echter…Mocht het moment komen dat de F1 voorbij is voor de Mexicaan, vermoedt hij dat hij daar ook mee zal kunnen leven:

Ik heb nog een contract tot 2024, maar ik kan me niet voorstellen dat ik daarna mijn F1 carrière beëindig. Daarvoor ben ik nog te jong en heb ik nog te veel plezier in de sport. Ook al neemt deze veel tijd in beslag, het werkt nu eenmaal zo, het wordt je leven. Maar, mocht het moment komen dat het voorbij is, zal ik daar ook mee kunnen leven. De mooiste momenten in het leven hebben immers niks te maken met de F1. Zoals de geboorte van mijn kinderen, of een Taco scoren voor 20 Pesos in Mexico. Die dingen betekenen het meeste voor me. Sergio Perez, heeft behoefte aan een hartige versnapering

