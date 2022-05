Is de Mercedes-AMG One ein-de-lijk klaar?

Het lijkt erop dat deze week eindelijk de definitieve versie van de AMG One onthuld wordt.

In de entertainment-wereld wordt er wel eens gesproken van een ‘development hell’. Hele gave projecten worden soms geplaagd door allerlei problemen, waardoor het allemaal eindeloos lang duurt. Soms komt een project zelfs helemaal niet van de grond.

Mercedes-AMG One

Helaas komt dit fenomeen ook in de autowereld voor. De Mercedes-AMG One (voorheen de Project One) is het bekendste recente voorbeeld. Dit ambitieuze project van Mercedes, bleek iets té ambitieus te zijn. De concept-versie werd in 2017 getoond, maar er nog steeds geen productieversie. Mercedes schijnt vooral te worstelen met uitstootregels.

Teaser

Gelukkig is de AMG One nog niet van de baan. Sterker nog: er is eindelijk weer een update van Mercedes. De Duitsers delen vandaag via Twitter een teaser, met de datum ‘1 juni’. Dat is dus overmorgen al. Daarmee lijkt het erop dat Mercedes ein-de-lijk de definitieve versie van de AMG One gaat onthullen.

Dronken

Mercedes is overigens heel eerlijk over het feit dat ze zich een beetje verslikt hebben in de AMG One. Grote baas Ola Källenius zei onlangs namelijk tegen Autocar dat ze dronken geweest moesten zijn toen ze dit project groen licht gaven. Ook laat Mercedes weten dat ze met een “hele eerlijke documentaire” komen over de ontwikkeling.

Specificaties

De specificaties van de AMG One zijn al vijf jaar bekend, maar we zullen ze toch nog even herhalen. Het is vrij letterlijk een Formule 1-auto voor de straat, met een 1,6 liter V6, geholpen door vier elektromotoren. Die moeten samen goed zijn voor zo’n 1.000 pk (of misschien iets minder, als we af moeten gaan op Forza Horizon). Mercedes beloofde in 2017 een topsnelheid van 305 km/u en een sprint van 0-200 km/u in 6 seconden.

Als het meezit krijgen we deze week te horen wat de definitieve specificaties van de AMG One zullen zijn. Het wordt hoe dan ook de meest spectaculaire Mercedes ooit, dus de auto zal ongetwijfeld het wachten waard zijn. En met dank aan de ‘development hell’ krijgen we ook nog eens een interessante documentaire. Misschien wel met dronken Mercedes-honcho’s.