Wat? Elektrische Corvette wordt géén coupé…

Natuurlijk wordt de elektrische Corvette geen coupé. Dat verwacht iedereen al.

Wij automobiele dinosauriërs hebben het er maar zwaar mee tegenwoordig. Alle gave dikke motoren worden verboden. Nu hebben elektromotoren ook zo hun voordelen (stil, soepel, krachtig) dus je kan er gelukkig nog lol mee hebben. Maar er gebeurt nog iets.

Alle leuke auto’s verdwijnen. Coupés, cabriolets, roadsters: het wordt allemaal minder en minder. Dit ten faveure van de crossover-SUV! In plaats van een elektrische Mustang coupé, is de elektrische Mustang een crossover met een paar Mustang-designkenmerken. Logisch dat het Ford het doet (het verkoopt), maar wel jammer voor de behoudende liefhebber.

Dagen V8 geteld

Het laatste gerucht dat de ronde doet, gaat over de elektrische Corvette. Ondanks dat die Chevrolet de beste motor aller tijden heeft, zijn ook de dagen van diens V8 geteld. Wij moeten er nog steeds aan wennen dat de V8 in het midden zit, maar laten we blij zijn dat die V8 er nu nog in ligt!

Want er zijn dus plannen voor een elektrische Corvette. Het zal geen coupé zijn of cabriolet. Dan denken jullie net als ons: “Oh, dan wordt het een crossover!” Maar nee, dat is (nog) niet het geval. Het wordt namelijk een… sedan! Dat meldt het doorgaans uiterst vermakelijke Muscle Cars & Trucks.

Er werd overwogen om de naam ‘Camaro’ eraan te plakken, maar dat is te ‘budget’ voor de elektrische sedan. Met de naam Corvette kan men er simpelweg meer voor vragen. De auto zal geen SS of een Impala SS (die hadden ook een Corvette motor), maar een sportieve sportsedan die het de Porsche Taycan lastig moet gaan maken. Dat klinkt stiekem erg plausibel!

Elektrische corvette óók een crossover

Dat wil overigens niet zeggen dat er géén elektrische Corvette crossover komt. Carscoops meldde een tijdje terug al dat Project R in volle gang bezig is. Dat is een sportieve premium elektrische crossover die als Corvette door het leven zal gaan. Die auto zal Chevrolet dan boven de Mustang Mach-E positioneren.

U ziet, net als Mustang zal Corvette dan een soort sub-merk in een merk worden. De duurdere en sportievere modellen krijgen dan een Corvette-badge. Ongeacht het soort auto, het wordt een Corvette.

Meer lezen? Dit zijn sportwagens uit de jaren ’90!