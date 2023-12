Auto’s worden veiliger voor appende fietsers!

Om het probleem heen fietsen met een slimme oplossing vanuit de autosector: de uitstapwaarschuwing.

Les één van autorijden heeft niet zozeer met autorijden te maken. Namelijk dat je ALTIJD je spiegels checkt voordat je uitstapt. Echt. Hoe vaak mensen zonder blikken of blozen de deur opengooien is verbazingwekkend. Bijvoorbeeld op een weg met naderend verkeer.

Dat kan een andere auto zijn. Maar in Nederland is de fietser nog relevanter. Kijk, fietsers in ons land moet je zien als een kip zonder kop. Nu gooi ik een grote groep op één hoop, snap ik wel. Het zijn met name de fietsende scholieren jongeren die vrolijk met de smartphone in de hand onderweg zijn. Nauwelijks lettend op de omgeving om hun heen.

Volkswagen

Gelukkig denken autofabrikanten met deze groep mee. Zowel Ford als Volkswagen hebben recent een uitstapwaarschuwing geïntroduceerd. In het geval van Volkswagen zit het foefje standaard op de ID7, de nieuwe Passat en de Tiguan. Voor de Golf, ID.4 en ID.5 komt het systeem optioneel beschikbaar.

In een Volkswagen krijgt de automobilist een LED-waarschuwing in de buitenspiegel. Trekt de inzittende toch aan het portier, dan volgt er een waarschuwingssignaal via de luidspreker in de deur. Bij de ID.7 is er nog een extra stap, namelijk een vertraging op de ontgrendeling.

Ford

Bij Ford verpakken ze de uitstapwaarschuwing als Exit Warning-technologie. Ook bij Ford is er sprake van een LED-waarschuwing in de buitenspiegel. Gevolgd door een waarschuwing op het scherm in het dashboard. De functie is verkrijgbaar op de nieuwe Transit Custom. Ook de Explorer, Mustang en andere modellen in 2024 krijgen de technologie.

Uitstapwaarschuwing Nieuw? Nee

De techniek is zeker niet nieuw. Mercedes-Benz had het al met de S-klasse. Het vlaggenschip van het Duitse automerk waarschuwt met Exit Warning voor aankomend verkeer zodra je de deur wil openen.

Het is echter een goede ontwikkeling dat dit soort veiligheidssystemen naar steeds meer gewonere auto’s en bedrijfswagens komen. Knal jij niet per ongeluk de deur open tegen een appende fietser die ook niet oplet. Win win!