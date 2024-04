In deze video doet de E46-rijder het helemaal verkeerd.

Per ongeluk over de overgang rijden als er een tram nadert. Dan kun je twee dingen doen. Of vol gas doorknallen, of hem in z’n achteruit gooien. Wat je ook doet, doe niet wat deze BMW-rijder uithaalt. Namelijk in blinde paniek stoppen OP de overgang. Man, man man.

Bekijk ook: Man leert zoontje autorijden in Ferrari 288 GTO