Yes: de klassieke Hot Hatch keert terug!

De klassieke hot hatch is een lichte auto met veel vermogen en fabrieksgarantie. Dat klinkt ons als muziek in de oren.

Afgelopen weekend was het weer zo ver. Ondergetekende ging even een rondje knallen over de Veluwe. Nee, niet met de gloednieuwe aanwinst in de Autoblog Garage (alleen @dutchdriftking weet wat het is), maar met de Mini duurtester. Niets is leuker dan met een lichte auto met redelijk wat vermogen te rijden. Dat lage gewicht maakt namelijk alles leuker: gasgeven, remmen, sturen.

Tegenwoordig is zelfs een Mini niet echt meer Mini te noemen. De F56 is aanzienlijk groter en de huidige generatie al helemaal. Gelukkig is er wel een fabrikant aan het broeden op een extra lichte hot hatchback, niemand minder dan Toyota! Dat meldt het Japanse Best Car Web.

Toyota is namelijk bezig met een kleine hatchback die de naam Starlet moet gaan dragen. Dat is opmerkelijk te noemen, want in 1999 was de Toyota Yaris namelijk de opvolger van de Starlet. Maar ja, de Yaris groeide elke generatie een beetje, dus is er ruimte voor een model onder.

Gazoo Racing

Nu was er een Aygo, maar dat is een Europese aangelegenheid. Nu wil Toyota een kleine hatchback voor zichzelf voor de Japanse markt. Dat niet alleen, ze willen er ook een extra hete GR-variant van maken. GR staat voor Gazoo Racing en is de sportschool-afdeling van Toyota.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat dit model er eerder kwam. Dat komt door Daihatsu. De Toyota Starlet zal namelijk op een Daihatsu-platform (DNGA) komen te staan. Maar ja, bij Daihatsu speelt er een enorm schandaal waar ze zelfs bij Volkswagen van onder de indruk zijn.

Toyota wil de kleine rakker gaan inzetten voor de competitie. De auto moet namelijk voldoen aan alle eisen van het Group 4-rallyreglement. Volgens Best Car wordt de nieuwe auto 3,85 meter lang, 1,73 meter breed en 1,48 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,45 meter.

Klassieke Hot Hatch

Maar dan de leuke specs de motor is een 1.3 driecilinder turbo, die er ongeveer 150 pk en 225 Nm moet uitpersen. Dit is een afgeleide motor van de G16E-GTS die we in de Yaris en Corolla vinden. De transmissie is een handgeschakelde zesbak en het mooiste is het gewicht: 980 kg! Kortom, de klassieke Hot Hatc keert daarmee terug.

Je kunt de auto verwachten rond 2026. Uiteraard zal men eerst de reguliere Starlet voorstellen en iets later de sportieve GR Starlet. Zin in! Ze zijn er maar druk mee, bij de GR-divsie van Toyota. Naast de nieuwe echte lichte hot hatch hebben ze de GR Yaris, GR Corolla, GR86 en GR Supra.

Uiteraard komen de specificaties heel erg bekend voor, in de jaren ’90 had Toyota de Starlet Glanza V, een extra snelle en hete uitvoering. Check hieronder de video van die exoot:

