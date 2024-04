Bentayga Apex krijgt streng dieet: 44 kilogram eraf

De Bentley Bentayga Apex Edition is een salade bij je Tripple Whopper menu.

De Bentayga is tot zover een groot succes voor Bentley. Uiteraard zag iedereen dat wel aankomen. Er zijn tegenwoordig zat rijke mensen die graag een dikke SUV hebben die nog meer prestige heeft dan een Range Rover.

En in zijn soort is het ook een tof ding, een Bentayga is namelijk altijd heel erg dik en mocht het exterieur je niet aanstaan (omdat ‘ie lelijk en lomp is), dan heb je altijd nog het beeldschone en hoogwaardige superluxe interieur.

Het enige dat een beetje mist, is de sportieve touch die een Bentley behoort te hebben. In een Rolls-Royce wordt je gereden, in een Bentley rijdt je zelf. Een echt sportief topmodel is tot nu toe altijd uitgebleven. En nu nog steeds is dat het geval, want de zojuist geïntroduceerde Bentley Bentayga Apex is geen BMW X5M-concurrent.

44 kg gewichtsbesparing

Het is wel de sportiefste Bentayga die we tot nu toe zagen. De Bentayga Apex Edition is een project van Mulliner (die alle bijzondere uitvoeringen maken) en is gebaseerd op de Bentayga S. De Apex Edition onderscheid zich met koolstofvezel. Zo is er een carbon body kit. Bijzonder is het onafgeveerd gewicht. Dat is 44 kilogram lager dan normaal in totaal, toch een winst van 11 kg per hoek.

Dat komt door de carbon wielen (geen opplakspul) en de keramische remschijven. Volgens Bentley zorgt dit voor een voor scherp rijdende auto die als bonus zonder fading kan remmen.

Techniek Bentley Bentayga Apex Edition

De motor is gelijk aan de Bentayga S, een 4.0 biturbo V8 met 550 pk en 770 Nm. Het valt te prijzen dat Bentley de motor standaard laat. Die motor levert wel voldoende power, maar met de aanpassingen aan de wielen en remmen leveren grotere voordelen op voor de bestuurder. Van 0-100 km/u sprinten is in 4,5 seconden achter de rug en met een topsnelheid van 290 km/u is de Bentayga niet alleen even zwaar als een TGV, maar ook bijna even snel.

Wil jij ook zo’n kekke Bentayga Apex Edition? Dan hebben we goed nieuws! Dat kan namelijk. Je hoeft daar maar een paar simpele dingen te doen om in aanmerking te komen. Ten eerste moet je voldoende geld hebben, maar dat is evident. Ten tweede moet je een Continental GT Le Mans Edition (de cabrio-versie mag ook). Oh, en je moet snel zijn, want Bentley gaat maar 20 exemplaren van de Bentayga Apex Edition maken.