Vernieuwde S-Klasse is nu nog veel beterder

Met de vernieuwde S-klasse vraag je je af waarom er nog andere merken actief zijn in dit segment.

Een paar maanden geleden sprak ondergetekende met @bart1976, onze grote BMW-man. Deze persoon heeft zo’n uitgesproken voorkeur voor het merk uit München dat hij zelfs BMW-reclame op zijn toilet heeft hangen.

Ja, echt. Maar toen de 7 Serie ter sprake kwam, moest hij erkennen dat de S-Klasse simpelweg de maatstaf in de klasse is. “De BMW 7 Serie is heel erg goed, maar de S-Klasse is op alle punten net even beter”. Was getekend, een BMW-man…

Vernieuwde S-Klasse

Enfin, de huidige S-Klasse is er nu alweer 3 jaar, dus is het de hoogste tijd voor een kleine update, ofwel de ‘Mopf’ (wat staat voor Modelpflege). Of nou ja, we vragen ons af of daar wel sprake van is. De omschrijving ‘hele milde update’ lijkt ons namelijk meer op zijn plaats. Mercedes zelf spreekt overigens over ‘visueel en technische aangepaste’ S-Klasse modellen en dat klinkt heel erg mooi.

Daarna zegt Mercedes zelfs ‘uitgebreid aangepakt’. Juist. Vervolgens bijten ze het spits af met het grootste nieuws: ER ZIJN TWEE NIEUWE KLEUREN BESCHIKBAAR!!1!! De eerste is Verde Silver Metallic (lichtgroen) en Velvet Brown Metallic (Bejaarden Beige). Tevens krijg je nu standaard kussentjes op de hoofdsteunen.

Verder zijn het voornamelijk allemaal kleine updates. Zo is het MBUX-systeem ietsje beter, want je kan nu video’s streamen van SPE (Sony), handig als je je geregeld verveeld in de S-Klasse. Of je laat rijden, uiteraard. Mocht je de chauffeur zijn aan boord van de vernieuwde S-Klasse, dan is het goed om te weten dat de rij-assistenten nu nog beter zijn. Het ALC-systeem is nu niveau in plaats van niveau 1. Het is maar dat je het weet.

Verder zien we een hele hoop mooie dingen voorbij komen in het persbericht, maar dat betreffen allemaal zaken zoals ze al waren. De ‘Guard’-versie kenden we al, evenals het Manufaktur-programma.

Zelfs een V12

Qua motoren veranderd er dus vooralsnog helemaal niets. Dat betekent dat je kunt kiezen uit zes-in-lijn (benzine en diesel) en V8-motoren. Uniek voor deze klasse is de Maybach S680, want deze heeft een 6.0 liter twaalfcilinder onder de kap.

Bij BMW en Audi is er al een tijdje geen twaalfcilinder meer leverbaar. Daarom heeft Mercedes ook de slogan ‘Das Beste Oder Nichts’ en dat zal zelfs de grootste BMW-fan moeten beamen. De vernieuwde S-Klasse is te bestellen vanaf eind april 2024 (hé, dat is nu!).