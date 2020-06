Belgische politici willen reclameverbod voor auto’s

Niet voor alle auto’s, maar het scheelt niet veel.

De laatste keer dat je een reclame hebt voorbij zien komen voor tabak is waarschijnlijk al een tijdje geleden. Dankzij voortschrijdend inzicht weten we namelijk dat roken vrij vervuilend is voor je longen. Nu schijnt het zo te zijn dat auto’s een vergelijkbaar effect hebben op het milieu. Enkele Belgische politici hebben daarom het idee geopperd om ook een reclameverbod voor vervuilende auto’s in te voeren.

De politici in kwestie hebben dit ideetje niet even tussen neus en lippen genoemd, nee, ze hebben er een wetsvoorstel van gemaakt. Dit is vorige week woensdag ingediend, weet fleet.be te melden. De initiatiefnemers zijn vertegenwoordigers van Ecolo-Groen (het Belgisch Groenlinks, zeg maar) en de cdH (het Belgische CDA, zeg maar).

Het reclameverbod in het wetsvoorstel geldt uiteraard niet voor alle auto’s, maar voor de echte ‘boosdoeners’. In de eerste plaats worden auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 95 g/km genoemd. Ze stellen daarnaast echter ook een gewichtslimiet voor, namelijk 1.399,99 kg.

Het opmerkelijke is dat op deze manier ook voor veel elektrische auto’s geen reclame meer gemaakt mag worden. Elektrische auto’s staan namelijk niet bekend om hun lage gewicht. Een Opel Corsa-e weegt bijvoorbeeld 1.455 kg en met een Kona Electric zit je al aan de 1.535 kg. De schone auto’s zijn dus weer te zwaar. Het is ook nooit goed.

Je vraagt je misschien af: waarom in vredesnaam die gewichtslimiet? Dat zit dus zo: het is de Belgische politici niet alleen te doen om het klimaat maar ook om de veiligheid. “Ons voorstel heeft tot doel de opwarming van de aarde tegen te gaan (…), maar ook om de veiligheid op de weg te garanderen omdat grote voertuigen zwaarder en hoger zijn, wat een risico vormt voor zwakke weggebruikers.” Je zal ten slotte maar aangereden worden door zo’n zware elektrische Corsa…