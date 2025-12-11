WTF: Invalidenplek rondom auto geverfd, parkeerder krijgt toch boete

Boetes voor parkeren op een invalidenplek, terwijl die er nog niet was toen je parkeerde. Een bijzonder verhaal.

Parkeren op plekken bedoeld voor invaliden: doe dat gewoon niet. Die plekken zijn er niet voor niks, zodat ook onze mindervalide wereldbewoners geholpen worden. Dat je dus een boete krijgt voor parkeren op een invalidenparkeerplaats zonder invalidenpas, daarvan zouden wij alleen maar zeggen: ja, top.

Invalidenparkeerplaats rondom auto verven

Dus als jij terugkomt bij je auto en er ligt een dikke prent onder je ruitenwisser (500 euro in Nederland), dan is dat hopelijk een wijze les. Want kom op nou, welk excuus ga je gebruiken? “Ja, toen ik de auto hier parkeerde was het nog geen invalidenplek.” Dat gelooft toch niemand! Toch overkwam het iemand in het Verenigd Koninkrijk echt. De plek waar hij zijn Audi TT parkeerde voordat hij op vakantie ging, is ineens een invalidenplek als hij terugkomt. Met meerdere boetes die op hem liggen te wachten.

Auto stond er al

Camerabeelden wijzen aan dat dit geen slap excuus was. De Audi staat geparkeerd aan de straat, wanneer gemeentewerkers met asfaltverf de plek rondom de auto markeren als invalidenplek. Vervolgens doen parkeerhandhavers simpelweg hun werk en zien een auto op een invalidenplek, zonder invalidenpas. De man, die (anoniem) zijn verhaal doet tegen de BBC, heeft alles zien gebeuren op zijn Ring-camera op vakantie. Wat volgens hem de vakantie nogal in het water heeft gegooid.

Handhaving

Wat gaat hier mis dan? Eigenlijk niks. Volgens de gemeente Croydon, nabij Londen waar dit gebeurde, is dit hoe het standaard gaat. Wanneer een invalidenplek wordt gemarkeerd door de gemeente, wordt niet gewacht als er een auto op de plek staat. “Dat kan soms weken duren”. Hetgeen bewezen werd door de eigenaar van de Audi. Wel hebben de gemeentewerkers die de plek geverfd hebben een foto gemaakt van de auto met de mededeling dat de auto geen boetes moet ontvangen. Wat dus niet goed gecontroleerd is door de parkeerhandhaving.

Van tevoren weten

Volgens de gemeente Croydon als reactie op een sociale media-bericht van de man, zijn de boetes ongedaan gemaakt. Daar heeft de Audi-eigenaar overigens nog geen bewijs van. Hij vond deze poppenkast niet nodig. “Als iets zoals dit wordt aangepast, laat dat dan even weten. Dat doe je toch ook bij wegwerkzaamheden of omleidingen?” Oftewel: het lijkt met een sisser af te lopen, maar levert een bijzonder verhaal op. Op een invalidenplek parkeren omdat ‘ie nog niet bestond toen je hem daar neerzette: wie gelooft dat?

Foto-credit: Maserati MC20 op een invalidenplek, op Autoblog Spots.